Kirchhellen: Kabarett füllt wieder den Saal im Hof Jünger

Bottrop-Kirchhellen. Das Comeback der Kultur lief in Kirchhellen langsam. Doch jetzt wird auch das „Kabarett im Hof“ wieder voll.

Auch der Bürgerverein Hof Jünger profitiert inzwischen vom Comeback der Kultur nach der Corona-Delle. Kabarettist Benjamin Eisenberg wird seine Gäste Nito Torres und Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp wie erhofft vor ausverkauftem Haus präsentieren können beim „Kabarett im Hof“ am Dienstag und Mittwoch (28. und 29. März, 19.30 Uhr).

„Die Veranstaltung am Mittwoch ist schon ausverkauft“, sagt Programmplaner Hermann Reinbold. „Für den Dienstag gibt es in der Humboldt-Buchhandlung noch einige Restkarten.“ Damit hat nach Eisenbergs „Comedy im Saal“ auch der Kirchhellener Ableger zu alter Zugkraft beim Publikum zurückgefunden. Vor Corona waren seine Kabarett-Abende sichere Bänke für ausverkaufte Häuser. Die Durststrecke in Kirchhellen war länger als im Oberhausener Ebertbad oder im Kammerkonzertsaal, wohl weil das Kirchhellener Publikum in der Tendenz vorsichtiger war. Eisenberg hatte schon im Januar vorhergesagt, bis zur Doppelveranstaltung Ende März werde sich die Kultur-Zurückhaltung des Kirchhellener Publikums gelegt haben.

Zu Gast bei „Kabarett im Hof“: Nito Torres mit seinen „Bottrop-Monologen“. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Zu Gast im Hof Jünger ist Nito Torres, Partner von Eisenberg bei der ausverkauften Wiederaufnahme der Bottrop-Revue „Katzengold“ Anfang März. Torres hat seine Revue-Rolle als Neu-Bottroper inzwischen zu einem abendfüllenden und sehr erfolgreichen Soloprogramm ausgebaut. In seinen „Bottrop-Monologen“ reflektiert er sein Ankommen in Bottrop und sinniert über den Bottroper als solchen. Seine Heimspiele in der Kulturkneipe Passmanns waren im Februar ausverkauft. Gleiches gilt für seinen nächsten Auftritt in seiner zweiten Heimat im Oberhausener Eberbad am 19. April.

Zweiter Gast des Doppel-Abends ist Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp. Der steht kurz vor seinem Silberjubiläum in der Rolle des Agrarökonomen aus dem Münsterland, der den Zuschauern aus seinem Leben auf dem Land berichtet.

