Kirchhellen: Hof Miermann lädt ein zum Kartoffelfest

Bottrop-Kirchhellen. Dieses Jahr feiert Familie Miermann, erstmals wieder ohne Coronaauflagen, auf ihrem Hof das Kartoffelfest. Das erwartet die Gäste.

Das Kartoffelfest wird wieder ohne Coronaauflagen gefeiert. : An Miermanns Scheune warten am 24. und 25. September zahlreiche Attraktionen auf die Besucherinnen und Besucher.

Mit einem gastronomischen Angebot von Schmorkartoffeln über Zwiebelkuchen bis hin zu verschiedenen Grillgerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Hof sorgt die Musik von Rainer Migenda, zu der Kaffee und Kuchen sowie Waffeln auf die Gäste warten. Es wird einen Markt mit vielen verschiedenen Ausstellern geben, darunter ein Imker oder ein Florist. Kunsthandwerker gestalten unter anderem Holzskulpturen mit der Kettensäge.

Auf dem Hof Miermann sorgen Attraktionen für die Bespaßung der Kinder

Auf dem Hof Miermann ist auch für Kinderbespaßung gesorgt. Auf einer Hüpfburg können die Kinder sich austoben und am Sonntag, 25. September, werden die „Brezelspaß-Platzpatronen“ erwartet. Sie sind die Kinderbelustigung beim Kirchhellener Brezelfest. Sie bringen für die kleinen Besucher ein buntes Programm mit, während die Erwachsenen Speis und Trank genießen können. Ein Erlebnis für „Groß und Klein“ bieten Treckerfahrten sowie das Maislabyrinth. Der natürliche Irrgarten bleibt bis zum letzten Sonntag im September geöffnet und mit einer Größe von vier Hektar ist er ebenfalls ein Abenteuer für jung und alt.

An Maislabyrinth und der gegenüberliegenden Wiese stehen den Gästen genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung um bequem und unkompliziert anreisen zu können. Sonntags laden Miermanns zum Frühshoppen mit der Kirchhellener Blasmusik.

Einblicke in die Landwirtschaft in den Scheunen

Bei schlechtem Wetter wird das Fest natürlich nicht abgesagt. „Für genügend Unterstellmöglichkeiten ist auf jeden Fall gesorgt“, versichert Hofbesitzer Miermann. Letztes Jahr durften aufgrund der Coronaauflagen die Innenräume nicht geöffnet werden, das ändert sich dieses Jahr. Die Räume dürfen von den Besuchern wieder besichtigt werden und mit einem Blick in die Scheunen kann man kleine Einblicke in die Landwirtschaft der Familie Miermann bekommen. Eine Scheune dient als Cafeteria und in der Weinscheune finden Verkostungen statt. Auch der Hofladen ist geöffnet. Dort gibt’s frische Lebensmittel und Produkte nach bewährter Rezeptur.

24. und 25. September, 11 bis 18 Uhr. Miermanns Scheune, Scheideweg 38.

