Kirchhellen: Heidhof ruft Schulen auf zur „Dusch-Challenge“

Bottrop-Kirchhellen. Der Heidhof hat seinen Energiesparwettbewerb ausgeweitet. Alle Schulen des Ruhrgebiets können jetzt mitmachen bei der „Dusch-Challenge“.

Das Thema Energiesparen ist nach wie vor hochaktuell: Daher weitet die Umweltpädagogische Station Heidhof in der Kirchheller Heide ihre „Dusch-Challenge“ für Schulen auf das gesamte Ruhrgebiet aus. Bis zu den Osterferien können sich Klassen der Stufen vier bis acht beteiligen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, über einen Zeitraum von zwei Wochen möglichst viel warmes Wasser und damit Energie beim Duschen zu sparen. Dazu wird experimentiert, gerechnet und ein Duschtagebuch geführt. Unterrichtsmaterialien werden den Klassen oder AGs zur Verfügung gestellt. Belohnt werden die Schülerinnen und Schüler mit einer Urkunde. Für die Siegerklassen gibt es Preise.

Die Dusch-Challenge wurde im September zunächst mit Bottroper Schulen gestartet. „Derzeit sind eine Bottroper Realschule und ein Gymnasium an der Challenge beteiligt“, sagt Karin Lammers von der Umweltpädagogischen Station. „Außerdem sind eine Realschule aus Oberhausen, eine Gesamtschule aus Essen und ein Gymnasium in Gladbeck dabei.“ Als weitere Kooperationspartner machen die Stadt Bottrop und das Haus Ruhrnatur des Mülheimer Wasserversorgers RWW mit.

Im Durchschnitt duscht ein Mensch acht Minuten am Tag

Eine Erhebung des Umweltbundesamtes (UBA) aus dem Jahr 2016 zeigt, wie viel Sparpotenzial unter der Dusche steckt. Im Durchschnitt verbringt ein Mensch acht Minuten pro Tag unter der Dusche. Das macht etwa ein Viertel des Wasserverbrauchs im Haushalt aus und kostete eine Durchschnittsfamilie bis zu 1096 Euro im Jahr. Pro Kopf verursacht Baden und Duschen in Deutschland jährlich 237,9 Kilogramm CO-Äquivalente. Das entspricht einer Autofahrt mit einem Golf VII von Madrid nach Berlin. Warmwasser ist nach der UBA-Untersuchung gleich nach der Heizung und dem Auto der drittgrößte Energieverbraucher und CO 2 -Verursacher im Haushalt.

Und: Duschen verbraucht weniger Wasser und Energie als Baden – in der Regel: Wer allerdings beim Duschen das Wasser länger als zehn Minuten laufen lässt, verbraucht bei 15 Litern Durchfluss pro Minute sogar mehr als beim Baden. Wer dagegen nur eine Minute kürzer duscht, kann diese 15 Liter Wasser sparen.

Heidhof koordiniert Nachhaltigkeitsbildung der Bottroper Schulen

Bildung für Nachhaltigkeit hat für die Umweltpädagogischen Station Heidhof einen hohen Stellenwert. Bereits seit 1998 koordiniert die Station das Netzwerk der Bottroper Schulen bei der Beteiligung an verschiedenen Wettbewerben zu Nachhaltigkeitsthemen.

Für ihre Arbeit als Partner der Kampagne „Schule der Zukunft“ wurde der Station zum Abschluss der Wettbewerbsrunden 2012, 2015 und 2020 vom Land jeweils die höchste Zertifizierungsstufe verliehen. Träger des Landesprogramms sind das Umwelt- und das Schulministerium des Landes NRW, die landesweite Koordination liegt bei der Natur- und Umweltschutzakademie NRW.

Das Landesprogramm „Schule der Zukunft“ unterstützt Schulen bei Unterrichts- und Schulprojekten zur Nachhaltigkeitsbildung. Es wird durch die für Schule und Umwelt zuständigen Ministerien des Landes NRW gefördert.

Seine Inhalte orientieren sich an der Leitlinie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ des Ministeriums für Schule und Bildung und an den Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Als Netzwerkeinrichtung begleitet und koordiniert die Umweltpädagogische Station wie in den Vorjahren das Netzwerk „Bottroper Schulen der Zukunft“. Sie berät die Schulen zu Fragen des NRW-Programms, sorgt für regelmäßigen Austausch und organisiert Arbeitstreffen. Außerdem entwickelt sie gemeinsame Projekte und verzahnt die Netzwerkbeiträge der Schulen und der außerschulischen Partner.

Kontakt und Anmeldung:umweltbildungheidhof@rvr.ruhr.

