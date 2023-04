Kirchhellen: Gitarrenquartett kommt in neuer Besetzung

Das Gitarrenquartett „GuitArtist“ gastiert im Hof Jünger. In neuer Besetzung gibt es eine Rückschau auf die bisherigen Programme.

Das Gitarrenquartett „GuitArtist“ blickt in einem Gesprächskonzert in neuer Besetzung zurück auf 15 Jahren Gitarrenmusik. Das Konzert findet statt am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der Tenne des Hofes Jünger am Wellbraucksweg.

Das Programm „Retrospective“, mit dem das Quartett den musikalischen Faden nach der Pandemie wieder aufnimmt, ist ein „Best-of“ früherer Projekte, mit denen das Quartett seit 15 Jahren in Konzertreihen und auf Festivals erfolgreich konzertierte. Programme wie „Classical Crossover“, „Bonjour de la Ruhr“, „Inspiration Barock“ und „Fin de Siècle“ bildeten den Anlass für die Entwicklung zahlreicher eigener Arrangements und Kompositionen, die mittlerweile ein Markenzeichen des Quartetts geworden sind.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein Programm ohne musikalische Grenzen. Beginnend in der Renaissance wird ein Bogen gespannt, der über die Barockepoche, die klassisch-romantische Epoche bis hin zu avantgardistischen Kompositionen und folkloristisch geprägten Werken der lateinamerikanischen und spanischen Musik reicht.

Das Quartett startet 2022 in neuer Besetzung. Zusammen mit den Gründungsmitgliedern Ludger Bollinger, Peter Brekau und dem langjährigen Bottroper Musikschulchef Ingo Brzoska musiziert jetzt die Gitarristin Angelika Ertner.

Sonntag, 23. April, 17 Uhr, Ausschank ab 16 Uhr geöffnet. Hof Jünger Haus 1, Tenne, Wellbraucksweg 2 – 4. 15, Schüler und Studenten 13 Euro. Freie Platzwahl, keine Kartenrücknahme. VVK: Bürgerverein Hof Jünger (sonntags: 11 bis 13 Uhr), Humboldt Buchhandlungen in Kirchhellen, Bottrop-Mitte und Gladbeck; Online-Shop der Vereinten Volksbank www.vb-shop.de

