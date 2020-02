Der Karneval steuert auf seinen Höhepunkt zu - und auch die kleinen Jecken freuen sich schon auf den diesjährigen Umzug. Als letzte Station bevor sich heute der Zug durch die Bottroper Innenstadt schlängelt, heißt es Kinderkarneval im Brauhaus Kirchhellen. Dort können viele kleine Jecken die fünfte Jahreszeit zusammen mit Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten gebührend feiern.

Kinderkarneval im Brauhaus: Clown Lucy bastelt Ballonfiguren für die Kids. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Für die Unterhaltung verantwortlich zeichnet dabei Maskottchen Sam, der auf der Bühne und auf der Tanzfläche für Aufmerksamkeit und reges Treiben sorgt. Aus der groß aufgebauten Licht- und Soundanlage lässt ein DJ bekannte Karnevals- aber auch Kinderlieder schallen. In der Nähe der Tanzfläche können die Kleinen auch beim Kinderschminken, mit verschiedenen Wurfspielen der Brezelbrüder und mit Ballontieren ihre Zeit verbringen. Spaß scheint auf jeden Fall garantiert.

Brezelbrüder sorgten für Kinderspiele

An vielen Basteltischen entstehen Masken oder andere Dinge in Handarbeit. Wer feiert. bekommt auch Appetit. So ist auch für Leckereien und Süßes bestens gesorgt. Im Brauhaus herrscht fast schon Kirmesatmosphäre. Neben dem gut besuchten Zuckerwattestand sind auch Pommes und Popcorn im Angebot. Zwischendurch wirft Sam immer mal wieder Kamelle von der Bühne in die tobende Kindermenge.

Maskottchen Sam sorgte von der Bühne aus für Stimmung. Er tanzte und warf immer wieder Kamelle in den Saal. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Auch der kleinen Prinzessin Emma (6) gefällt der Kinderkarneval. „Ich freue mich über die Tanzfläche und die schönen Kostüme!“. Doch dann ist sie auch schon wieder weg, denn sie hat entdeckt, dass Sam wieder auf der Bühne steht und gerade anfangen will, zu tanzen. Und Emmas Mutter findet, dass der Kinderkarneval eine schöne Möglichkeit ist unabhängig vom Wetter die Karnevalszeit zu genießen, bevor am Rosenmontag dann das große „Kamellefangen“ beginnt. Gerade an diesem Faschingssonntag mit seinem Dauerregen erweist sich der Indoor-Kinderkarneval im Brauhaus als echte Alternative zum Straßenkarneval.

Wetterunabhängiger Indoor-Karneval

Kein Wunder, dass der Kinderkarneval, der in diesem Jahr zum bereits zum dritten Mal am Sonntag stattfindet, wieder gut besucht und für allen Besucherinnen und Besucher ein großer Erfolg ist. Zum Glück wurde der Umzug in Alt-Bottrop nicht abgesagt. Auch das hatte sich bei einigen schon herumgesprochen.