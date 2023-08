Das neue Beratzungsangebot in Kirchhellen wird gemeinsam getragen vom Jobcenter Bottrop, dem Bottroper Sozialamt und dem Sozialverband VdK.

Soziales Kirchhellen: Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen

Bottrop-Kirchhhellen. Jobcenter, Sozialamt und der Verband VdK machen in Kirchhellen ein Beratungsangebot. Es richtet sich an Menschen in schwierigen Lebenslagen.

In Kirchhellen startet ab September ein neues Beratungsangebot. Es wird getragen durch eine Kooperation des Sozialamtes sowie des Jobcenters Arbeit für Bottrop und des Sozialverbandes VdK. Zielgruppe sind vor allem Menschen in schwierigen Lebenssituationen sowie deren Angehörige.

Sozialausschussvorsitzender Matthias Buschfeld betonte die guten Erfahrungen mit einem ortsnahen Beratungsangebot. Man habe beispielsweise durch das Quartiersbüro in Batenbrock gute Erfahrungen gemacht und ein solches Angebot werde auch breit angenommen. Auch für Kirchhellen sei ein solche Anlaufstelle zu begrüßen, schon aufgrund der weiten Anfahrtswege zu den Beratungsstellen in Alt-Bottrop.

Dass das Sozialamt der Stadt Bottrop und das Jobcenter die Beratung gemeinsam mit dem VdK durchführen, gewährleistet nach seiner Einschätzung ein breites Spektrum an Themen, die abgedeckt werden können bei einer Erstberatung. Schwerpunkte sind Seniorenangelegenheiten, Informationen zur Pflege, zur Rente, zum Bürgergeld und zur Arbeitsvermittlung.

Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet haben die Möglichkeit sich an jedem zweiten und an jedem vierten Donnerstag im Monat in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr im Nebengebäude der Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen (Kirchhellener Ring 86) beraten und informieren zu lassen. Erster Beratungstermin ist Donnerstag, 14. September. Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, jedoch sinnvoll, um Wartezeiten zu vermeiden.

Der Kontakt läuft über das Sozialamt der Stadt Bottrop. Ansprechpartnerin ist: Melanie Unruh, 70 4391, Email: melanie.unruh@bottrop.de.

