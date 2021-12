Kirchhellen: Benefizkonzert auf dem Schmücker Hof abgesagt

Kirchhellen. Das traditionelle Weihnachtskonzert des Rotary-Clubs sollte am 19. Dezember stattfinden. Wegen hoher Infektionszahlen fällt es nun aus.

Das traditionelle Benefizkonzert „Zauber der Weihnacht“ des Rotary Clubs Gladbeck-Kirchhellen am Sonntag, 19. Dezember, auf dem Schmücker Hof wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Schweren Herzens“, wie Hausherr Eberhard Schmücker sagt.

Veranstalter: „Das Risiko werden wir nicht eingehen“

Ursprünglich sollten bei dem Open-Air-Konzert die 2G-Regel gelten. Die hohen Inzidenzzahlen und Neuinfektionen haben letztlich zu der Entscheidung beigetragen. In Zeiten, in denen Kontakte eingeschränkt und gemieden werden sollten, wollen die Verantwortlichen nicht eine derartige Veranstaltung stattfinden lassen. „Das Risiko werden wir nicht eingehen“, so Eberhard Schmücker.

Schon im vergangenen Jahr musste das Benefizkonzert wegen der Pandemie ausfallen. Eine Fortsetzung soll es auf jeden Fall geben. Die Verantwortlichen hoffen auf Weihnachten 2022.

Lesen Sie auf diese Berichte:

Bottroper Kitas:Eltern müssen (wieder) draußen bleiben

Todeszahlen:So hat sich die Sterblichkeit mit Corona entwickelt

Crowdfunding:Käufer von Kohle-Uhren pflanzen Bäume in Kirchheller Heide

Angebot:Wo Kirchhellener ganz spielerisch Kontakt zueinander finden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop