Kirchentag beginnt in Bottrop mit Posaunen und Trompeten

An St. Cyriakus - hier im Bild das Helfer-Team von „Sonntags satt“ - beginnt am Mittwoch 12. Mai um 12.05 Uhr, schon einmal akustisch der 3. Ökumenische Kirchentag - mit Posaunen und Trompeten.

Bottrop. Geistliche aller Konfessionen rufen Bottroper zur virtuellen Teilnahme am 3. Ökumenischen Kirchentag auf. Von Christi Himmelfahrt bis 16. Mai.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt beginnt der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt. In Bottrop ruft schon am vorausgehenden Mittwoch, 12. Mai, zur besten Marktzeit um 12.05 Uhr ein Blechbläserensemble mit Posaunen und Trompeten an der Cyriakuskirche in der Stadtmitte alle Interessierten zur virtuellen Teilnahme auf.

Bottroper Pfarrerin erstellte Film zur Eröffnungsfeier

„Wir holen an St. Cyriakus sozusagen den Kirchentag zu uns, um uns und Interessierte auf die über 80 aus Frankfurt gestreamten Veranstaltungen aufmerksam zu machen“, sagt Pfarrerin Anke Büker-Mamy von der evangelischen Martinskirche. Nach dem ev. Kirchentag vor zwei Jahren in Dortmund seien jetzt viele Menschen auf den digitalen Ökumenischen Kirchentag neugierig, sagt auch Pfarrer Klaus Göke vom Eigen und weist schon jetzt auf die Eröffnung am Himmelfahrtstag ab 9.30 Uhr hin, die im Ersten live übertragen werden. Ein Legefilm zum Evangelium des Himmelfahrtstages ist speziell für diesen Gottesdienst übrigens von Pfarrerin Dr. Lisa Krengel und dem Team für Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Gemeinde Bottrop erstellt worden.

Stadtdechant lenkt Blick auf gesamte christliche Familie

Superintendent Steffen Riesenberg zur Bedeutung des Ökumenischen Kirchentages: „Nach einem Jahr Corona belastetet die Situation die Menschen, viele wollen, wie sie sagen, ihr ,altes Leben’ zurück. Der Kirchentag unter dem Leitwort ,Schaut hin’ ermutigt auch, genauer auf das eigene Leben zu schauen. Und vielleicht gibt es nach Corona ein neues, bewussteres Leben.“ An die Bedeutung der Ökumene in Bottrop erinnert Propst Dr. Jürgen Cleve, derzeit Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK): „Seit vielen Jahren haben die christlichen Gemeinden in unserer Stadt gute Kontakte untereinander. Es gibt Gottesdienste und viele gemeinsame Veranstaltungen.“ Oft sei Ökumene dann auch mehr als nur römisch-katholisch und evangelisch. Auch Freikirchen und die alt-katholische Kirche gehörten zur christlichen Familie“, so der katholische Stadtdechant.

Auf der Internetplattform www.oekt.de wird unter dem Stichwort „Begegnungsort“ dazu eingeladen, sich per Zufallsgenerator auf ein Zehn-Minuten-Gespräch zu zweit einzulassen, außerdem besteht die Möglichkeit, sich an Gesprächsrunden in deutscher oder auch in englischer Sprache zu beteiligen.

