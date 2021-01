Kirchengruppen bringen 10.000 Euro für Kampf gegen Armut auf

Bottrop. Katholiken aus Bottrop und anderen Städten erwirtschaften zum Welttag der Armen aus 50 Euro Startkapital mehr als das 30-Fache.

Katholische Kirchengruppen aus Bottrop und weiteren Städten im Bistum Essen haben für den Kampf gegen Armut mehr als 10.000 Euro aufgebracht. Die insgesamt 16 Gruppen hatten den Wettbewerb zum Welttag der Armen mit 50 Euro Startkapital aufgenommen. Mit dem Verkauf von Seifen, Keksen oder kreativen Ideen rund um vier Gemeindehühner hatten die Teams am Ende mit den mehr als 10.000 Euro mehr als das 30-fache ihres Startbudgets in der Kasse, teilte Bistumssprecher Thomas Rünker erfreut mit.

Insgesamt 16 Gruppen in Bottrop, Duisburg, Oberhausen, Essen und Bochum hatten sich an der Challenge zum Welttag der Armen beteiligt. „Es ist gut zu sehen, dass wir in Zeiten der Corona-Pandemie solche Zeichen der Solidarität mit den arm Gemachten, Ausgegrenzten und Benachteiligten setzen können“, freut sich Weihbischof Ludger Schepers über das eindrucksvolle Ergebnis. „Wenn wir gemeinsam auf die Möglichkeiten und Chancen schauen, schaffen wir Dinge, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten“, sagte er.

Naturseifen der Siegermannschaft waren der Renner

Zu dem Wettbewerb aufgerufen hatte ein Bündnis aus Hilfsorganisationen, Bildungsträgern, Verbänden und vielen anderen Partnern im Bistum Essen, das jährlich zum katholischen „Welttag der Armen“ im November auf Notleidende aufmerksam macht. Binnen weniger Wochen sollten die Teilnehmer ihr Startkapital möglichst kreativ vermehren, um damit zum einen lokale Hilfsprojekte gegen Armut und zum anderen die Arbeit des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat zu unterstützen.

Den Spitzenplatz belegten Teilnehmer der Duisburger Jugendberufshilfe „Werkkiste“ mit ihren Seifenkisten. Die bunten, mit Honig und Mandelöl gefertigten Naturseifen waren gerade in der Vorweihnachtszeit ein Renner und brachten dem Team Einnahmen von 1800 Euro ein. Ähnlich gut lief es beim Projekt „Eieiei – Mit Gemeindehühnern gegen Armut“ aus Essen-Bergerhausen. Dank diverser Aktionen des Teams aus der Gemeinde St. Hubertus und Raphael rund um ihr Federvieh gelang es dem Team 1650 Euro zu erwirtschaften: Platz zwei bei der Challenge. „Eierlikör, Eierplätzchen, selbstgenähte Gesichtsmasken, Tierpatenschaften und ein Namenswettbewerb haben zu dieser tollen Summe beigetragen“, freute sich Projektleiterin Charlotte Cadenbach.

Platz 3 für über 500 Kekstütchen mit Süßem und Herzhaftem

Mit 1437 Euro und dem dritten Platz schloss die multireligiöse Initiative „Frauen aller Länder laden ein“ aus dem Duisburger Norden ihr Sozialprojekt zum Welttag der Armen ab. Mit einer gut durchdachten Vermarktungsstrategie haben es die Frauen geschafft, ausschließlich über Vorab-Bestellungen mehr als 500 Kekstüten mit selbst gemachten süßen und herzhaften Knabbereien aus der deutschen, der türkischen und der syrischen Küche zu verkaufen und so Geld für die Hilfsprojekte zu erwirtschaften.

„Nicht nur den Spitzenreitern unserer Challenge sondern ebenso allen Teilnehmern gilt unser ganz besonderer Dank und unsere Hochachtung“, betonte Sebastian Neugebauer, Leiter der Abteilung Weltkirche und Mission im Bistum Essen. „Dieser von allen gemeinsam erwirtschaftete Gesamtbetrag von über 10.000 Euro zur Linderung der Not von Menschen in prekären Lebensverhältnissen vor Ort und weltweit war eine riesengroße Leistung gerade unter den schwierigen Bedingungen des vergangenen Jahres“, sagte die Missionsärztliche Schwester Mariotte Hillebrand. „Das war einfach großartig. Alle haben sich mit ihren je eigenen Fähigkeiten eingebracht und gemeinsam Großes geleistet“, zeigte sich auch KAB-Referentin Michaela Perz beeindruckt.