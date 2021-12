Kiosk in Bottrop überfallen: Frau mit Schusswaffe bedroht

Bottrop. In Bottrop hat ein Mann einen Kiosk überfallen. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe und flüchtete mit Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Scharnhölzstraße in Bottrop ist am Donnerstagnachmittag ein Kiosk überfallen worden. Ein Mann kam gegen 16.10 Uhr in das Geschäft und ging direkt zum Kassenbereich. Er gab an, Tabak kaufen zu wollen.

Anschließend zog er eine Schusswaffe und bedrohte damit die 33 Jahre alte Mitarbeiterin. Er verlangte Bargeld und forderte die Frau auf, das Geld in seine Tasche zu packen. Danach flüchtete er mit einem schwarzen Herrenrad über die Scharnhölzstraße in Richtung Aegidistraße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Sie beschreibt den Täter folgendermaßen:

etwa 50 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

normale Statur

braune Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild

Bekleidet mit einem grauen Pulli/graue Sweatjacke mit Kapuze über dem Kopf, grauer Jogginghose und OP-Maske.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Rufnummer 0800/2361 111.

