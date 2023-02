Im Museumszentrum Quadrat in Bottrop können kreative – und überaus bunte – Kindergeburtstage gefeiert werden.

Junge Familien Kindergeburtstag im Winter: Tipps für Feiern in Bottrop

Bottrop. Kindergeburtstag feiern bei jedem Wetter: Das geht am besten indoor. Hier sind Tipps für Aktivitäten und Workshops in Bottrop.

Mit Sommerkindern sind Geburtstagspartys einfach: Von der Schnitzeljagd durch die Nachbarschaft bis zum Besuch eines Reiterhofes oder Freizeitparks ist in der Sommersaison vieles draußen möglich. Doch wo können Winterkinder wetterfeste Partys feiern? Hier ein paar Tipps für Bottrop:

Hoch hinaus: In der Kletterarena 79 und im Malakoffturm

Austoben ist immer eine gute Idee, wenn viele Kinder zusammenkommen. Das geht zum Beispiel in der Kletterarena 79. Buchbar sind je nach Alter verschiedene Programme, die jeweils etwa zwei Stunden dauern. Kinder ab sechs Jahren können mitklettern. Wer Kuchen und Getränke mitbringt, kann danach noch in den Geburtstagsräumen der Kletterarena weiterfeiern. Kosten: 160 Euro für bis zu zehn Kinder.

Ebenfalls für Sportfans ab sechs Jahren geeignet ist der Erlebnisgeburtstag im Malakoffturm. Kosten: 95 Euro für bis zu acht Kinder.

Adresse: Kletterarena, Südring 79; Malakoffturm, Knappenstraße 32. Infos/Anmeldung: Sportbildungswerk Bottroper Sportbund, klettern-bottrop.de, E-Mail geburtstage-kletterarena79@gmx.de, 0204177 90 00

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Zwischen Farben und Fossilien: Museumszentrum Quadrat

Im Josef-Albers-Museum Quadrat können Kinder je nach Neigung Kunst oder Naturkundliches entdecken. Denn neben der Bildersammlung lockt die Eiszeithalle in das jüngst erweiterte Museum. Speziell für Kindergeburtstage bietet das Museumsteam Workshops zu verschiedenen Themen an. Dazu zählen Farbexperimente nach dem Vorbild von Josef Albers ebenso wie die Suche nach Spuren, die Tiere und Menschen in der Eiszeit hinterlassen haben, oder die Beschäftigung mit Fossilien aus der Karbon- und Kreidezeit.

Teilnehmen können pro Workshop maximal zwölf Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. 120 Minuten kosten 110 Euro.

Adresse: Anni-Albers-Platz 1. Info/Anmeldung:02041 372 03 23; kunstvermittlung.quadrat@bottrop.de

In der Kletterarena am Südring können auch Kindergeburtstage gefeiert werden (Archivbild). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Eine Mission erfüllen: Eloria-Erlebniswelt

Rätselfreunde sind möglicherweise in der Eloria-Erlebniswelt richtig. So ist die Exploria-Mission „Die Rote Baronin“ ausdrücklich auch für Kinder geeignet. „Mit bis zu acht Personen erlebst du mit Freunden und Familie in über 60 Minuten eine spannende Geschichte, die dich quer durch das filmreife Stadtviertel der 1920er Jahre führt“, heißt es in der Beschreibung. Kinder ab acht Jahren können mitmachen. Kosten: je nach Gruppengröße ab 20,90 Euro pro Person. Sonderkonditionen gibt’s für Gruppen über zwölf Personen. Alternativ buchbar ist ein Kinder-Zeitticket für ein Live-Action-Spiel für Jungen und Mädchen ab sechs Jahren (60 Minuten, 25,20 Euro).

Adresse: Knappenstraße 36. Info/Buchung:www.eloria.de

Gemeinsam auf die Piste: Alpincenter Bottrop

Ab ins Sauerland, um den Geburtstag im Schnee zu feiern? Den Weg können junge Skifans zwischen sieben und zwölf sich sparen, wenn sie ihre Kinderparty im Alpincenter Bottrop feiern. Zum Paket gehören Leih-Ausrüstung, Skikurs, Tischreservierung inklusive Bufett und Getränken. Kosten für fünf Kinder plus einem Begleiter: ab 190 Euro; am Wochenende und in den Ferien ab 225 Euro. Wer mag, bucht für 19,50 Euro noch eine Torte dazu.

Adresse: Prosperstraße 299-301. Info/Anfragen:www.alpincenter.com/bottrop/

Geburtstagsparty mit Skikurs – möglich im Alpincenter Bottrop. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Fliegen im Windkanal: Indoor Skydiving Bottrop

Wer mit den Kids hoch hinaus will (und das nötige Budget dafür hat), kann im Indoor-Skydiving-Windkanal am Fuße der Alpincenter-Halde ein „Kids Special“ für Jungen und Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren buchen. Das gibt es in zwei Ausführungen: 20 Flüge für fünf bis sieben Kinder kosten 359 Euro, 30 Flüge für acht bis zehn Kinder 499 Euro. Die Flüge werden unter den Kindern aufgeteilt. Wer gerade nicht unter Anleitung eines Instructors im Windkanal schwebt, kann dem Flieger von außen zuschauen.

Adresse: Prosperstraße 297. Terminbuchungen:indoor-skydiving.com/gruppen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop