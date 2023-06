Freizeit Kinderferienzirkus in Bottrop: So können Kinder teilnehmen

Bottrop. Der Kinderferienzirkus der Familie Casselly gastiert in den Sommerferien wieder in Bottrop. So können Kinder ab sechs Jahren mitmachen.

Der beliebte Kinderferienzirkus der Familie Casselly kommt in den Sommerferien wieder nach Bottrop. Organisiert wird das Ferienprogramm vom Spielmobil-Team, das herzlich für drei Wochen auf den Donnerberg (Festplatz an der Bogenstraße) einlädt. Seit über 30 Jahren gastiert die Familie Casselly in den Oster- und Sommerferien in Bottrop und Kirchhellen.

Ab dem 26. Juni bis zum 14. Juli öffnet der Kinderferienzirkus jeweils von 10 bis 17 Uhr seine Pforten. Bei der Zirkusfamilie Casselly können die angemeldete Kinder ab sechs Jahren jeweils eine Woche lang die Zirkuswelt als Clown, Jongleur, Bodenakrobat, Seiltänzer, Trampolinspringer, Fakir, Trapez- oder Tuchakrobat hautnah erleben. Auch Tagesgäste sind herzlich willkommen, so das Spielmobil-Team, das zudem viele abwechslungsreiche Spiel- und Kreativangebote vorbereitet hat.

Kinderferienzirkus in Bottrop: Anmeldung für größere Gruppen

Damit das Team ein überschaubares und sicheres Freizeitangebot bieten kann, wird um Verständnis gebeten, dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen auf das Zirkusgelände gelassen werden kann. Daher kann es zeitweise zu einem Einlass-Stopp kommen. Größere Gruppen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02041 704888 anzumelden.

Da am Freitag, 14. Juli, die Abschlussveranstaltung der dritten Mitmachwoche stattfindet, schließt der Zirkusplatz für Tagesbesucher an diesem Tag bereits um 14 Uhr. Der Eingang befindet sich auch in diesem Jahr auf der dem Südring zugewandten Seite des Donnerbergs. Parkmöglichkeiten sind nur begrenzt auf dem oberen Schotterparkplatz vorhanden.

Familie Casselly sucht Helfer beim Aufbau

Damit das Angebot der Familie Casselly auch in Zukunft stattfinden kann, benötigt die Familie dringend Unterstützung beim Auf- und Abbau der Zelte. Der Zeltaufbau findet vom 20. Juni bis 22. Juni 2023 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Die Zirkusfamilie ist für jede helfende Hand dankbar.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Abbau der Zelte erfolgt am 14. Juli 2023 nach der Abschlussvorstellung. Interessierte Helferinnen und Helfer können sich gerne bei Familie Casselly unter info@casselly.de melden.

