Kinder gestalten Kreuzweg für die Bottroper Kinderkirche

Bottrop. Gemeinsam mit der Essener Künstlerin Susanne Nocke gestalten Kinder und Familien einen Kreuzweg für Deutschlands erste Kinderkirche.

Bunte Farben, Pinsel und ein Stück Leinwand: In der Bottroper Kinderkirche Kikeriki haben jetzt 13 Familien und fünf weitere Personen die künstlerische Grundausstattung erhalten, um in den kommenden Wochen bis Ostern den Kreuzweg der ersten deutschen Kinderkirche zu gestalten. Sieben des in der Regel 14 Stationen umfassenden Leidenswegs Jesu hin zu Kreuzigung und Auferstehung hat die Leiterin der Kinderkirche, Petra Eberhard, zusammen mit Martin Cudak, dem Pfarrer der Bottroper Pfarrei St. Joseph, und der Essener Künstlerin Susanne Nocke für den bunten Kinderkreuzweg ausgewählt.

Dass der die dramatische Geschichte um Jesu Hinrichtung erzählt, ist für die langjährige Kita-Leiterin Eberhard kein Problem – ganz im Gegenteil: „Kinder gehen mit dem Thema Tod ganz anders um als wir Erwachsenen. Wichtig ist, dass es am Ende ein Fest gibt, die Auferstehung“, sagt die Erzieherin, die 30 Jahre lang die Kita St. Peter geleitet hat, gleich neben der Kinderkirche Kikeriki.

Karfreitag soll der neu gestaltete Kreuzweg seinen Platz in der Kirche haben

Jede Familie bemalt ein Stück Leinwand Susanne Nocke hat die sieben Kreuzweg-Bilder vorskizziert und die Leinwand dann in so viele Teile zerteilt, dass jede Familie und alle Einzelteilnehmer ein Stück bekommen haben. „Wir sind begeistert, dass so viele mitmachen“, freut sich Petra Eberhard.

Kurz vor Palmsonntag, 28. März, setzt Susanne Nocke die Leinwand-Stücke wieder zusammen, damit Petra Eberhard den Kreuzweg dann in der Karwoche an den Säulen der Kinderkirche aufhängen kann. „Karfreitag soll alles fertig sein“, sagt Eberhard – und verspricht vorerst zumindest einen ersten Rundgang per Video. Gleichzeitig hofft sie, möglichst bald auch wieder Kinder im Gottesdienst begrüßen zu können. Später soll es dann auf jeden Fall noch eine Einweihung des Kreuzwegs mit der Gemeinde St. Peter geben, die die Kinderkirche ja auch nutzt.

2018 wurde St. Peter in Bottrop zur erste Kinderkirche Deutschlands

Im Herbst 2018 wurde die Kirche St. Peter in Batenbrock zu Deutschlands erstem, primär an den Bedürfnissen von Kindern eingerichteten Gotteshaus umgebaut. Heute gibt es in der vom Innovationsfonds des Bistums Essen unterstützten Kirche eine Treppe, die zum Taufbecken führt, große Papierrollen unter jedem Kirchenfenster, die zum Nachmalen der bunten Glasformen einladen, ein Erzähl-Zelt und einen großen Vorrat an Spielfiguren, kindgerechten Hockern und vielen anderen Gegenständen.