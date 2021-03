Kind (4) bei Unfall schwer verletzt – Verursacher gesucht

Bottrop. Bei einem Unfall in Bottrop wurde eine vierjähriges Kind schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Bei einem Unfall an der Scharnhölzstraße am Samstag in Bottrop wurde ein vierjähriges Kind schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind von einem Auto angefahren, dass aus einer Grundstückseinfahrt kam. Der Vater habe das Kind, dass durch den Aufprall zu Fall gekommen sei, sofort aufgehoben und ins Krankenhaus gebracht, ohne die Polizei zu informieren oder mit dem Unfallverursacher zu sprechen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 17.10 und 17.30 Uhr, erst um 22.38 Uhr erschien der Vater auf der Polizeiwache, um den Unfall anzuzeigen.

Der Fahrer des Unfallwagens hatte sich sich ebenfalls nicht bei der Polizei gemeldet. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in der Kinderklinik behandelt werden. Zwar konnte der Vater gegenüber der Polizei ein Kennzeichen angeben, das jedoch stimmte nicht mit dem Fabrikat des Wagens überein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.