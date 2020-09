KG 13 verzichtet auf eine große Prunksitzung

Jahreshauptversammlung der KG 13: Am Samstag trafen sich Mitglieder in der Werkshalle, in der normalerweise die Karnevalswagen der Gesellschaft gebaut werden.

Bottrop. Mitglieder der Bottroper Karnevalsgesellschaft 1913 diskutieren über den Karneval in Corona-Zeiten. Sie wollen auf Termine flexibel reagieren

Bei der Karnevalsgesellschaft 1913 (KG 13) stand jetzt die Diskussion über den Karneval in Corona-Zeiten auf der Tagesordnung. Einstimmig fassten die Mitglieder den Beschluss, in der kommenden Session keine große Prunksitzung durchzuführen. „Vielmehr will die KG 13 innovative Wege gehen und spontan auf die aktuellen und kommenden Regelungen reagieren“, so Präsident Jens Reinges.

Karneval gehört in Bottrop fest in den Jahreskalender

Karneval gehöre genauso wie Weihnachten und Ostern fest in den Jahreskalender. Reinges: „Wir werden zu jeder Zeit beraten und entscheiden, ob und wie wir zu den einzelnen Karnevalsterminen unsere schönen Bräuche aktiv leben und durchführen können.“ Die Mitglieder hatten sich am Samstag in der Halle der Firma Bautreff Pawell zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Dort werden normalerweise die Karnevalswagen der KG 13 gebaut.