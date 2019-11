Celtic Spirit: Einen Abend der traditionellen Musik, Poesie und weihnachtlicher Lieder mit dem Ensemble aus Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes versprechen die Veranstalter am 8. Dezember in der Bottroper Kulturkirche.

Bottrop. „Celtic Spirit“ eröffnet die Vorweihnachtszeit in Heilig Kreuz. Es folgt ein Adventsmarkt sowie ein Konzert mit Akkordeon Orchester und Orgel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keltische Klänge erfüllen die Bottroper Kulturkirche

Gäste aber auch bewährte Lokalmatadoren prägen das vorweihnachtliche Programm in der Kulturkirche. Den Auftakt macht am zweiten Adventssonntag die Formation „Celtic Spirit“. Unter Leitung von Eoin McQuinn versprechen die fünf Gäste aus Irland einen Abend mit traditioneller Musik, Poesie und weihnachtlichen Liedern von der grünen Insel. Das Ensemble mit Instrumenten wie Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre oder Uilleann Pipes will etwas von der sprichwörtlichen Lebensfreude der Iren nach Bottrop bringen und ein Programm vorstellen, dass alle Generationen anspricht.

Natürlich darf dabei eine Hommage an den „soft shoe step“ nicht fehlen, der eng mit Irland verbunden ist. Diese traditionellen Tänze vermitteln die Freude an geselligem Tanz. Egal ob ballettähnliche Schritttechniken oder langsame Bewegungen: Leichtigkeit und eine ganz spezielle Eleganz prägen diese alten Bewegungsabläufe.

Maler Reinhard Wieczorek verkauft Bilder beim Adventsmarkt

Unter dem Motto „Ihr Kinderlein kommet“ findet in diesem Jahr der Adventsmarkt der Kulturkirche nicht im früheren Gemeindesaal sondern direkt im denkmalgeschützten Kirchenbau statt. „Natürlich wird der Raum dann wieder festlich geschmückt sein“, verspricht Dirk Helmke, Vorsitzender des Fördervereins der Kulturkirche. Vom 13. bis 15. Dezember hat Jochen Klee, mit dem Helmke auch beim beliebten Feierabendmarkt vor dem Rathaus zusammenarbeitet, Stände mit hochwertigem Kunsthandwerk, Speisen und Getränken aber auch Live-Musik organisiert.

Der bekannte Maler Reinhard Wieczorek zeigt einige seiner Arbeiten beim Adventsmarkt in der Kulturkirche. Foto: Heinrich Jung / WAZ FotoPool

Der bekannte Bottroper Maler Reinhard Wieczorek werde einige seiner Bilder zeigen und auch verkaufen, so Helmke weiter. Aber auch die Hilfsorganisation für missbrauchte Kinder „Roter Keil“ oder die Pfadfinder werden vertreten sein. Vor und um die Kirche wird es wieder den beliebten Märchenwald geben. Der Eintritt ist allen allen drei Tage frei.

Melodien aus dem Ballett „Der Nussknacker“

Zwei Tage vor Heiligabend endet das Vorweihnachtsprogramm in der Kulturkirche. In der Reihe der „Jahreszeitenkonzerte“ sind am 22. Dezember das Akkordeonorchester Dinslaken/Oberhausen sowie Gerd-Heinz Stevens an der Orgel zu Gast. und natürlich kommen die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Johannes Burgard am Thema Weihnachten nicht vorbei. So erklingt dann Musik aus Europa und Amerika. Dazu gehören unter anderem bekannte Melodien aus dem berühmten Weihnachtsballett „Der Nussknacker“ bis zum „Weihnachtskonzert“ des Barockkomponisten Arcangelo Corelli.

Konzertreihe als Dankeschön für Mitglieder des Fördervereins

Die „Jahreszeitenkonzerte“ sind immer auch ein Dankeschön für die Mitglieder des Fördervereins der Kulturkirche, die dabei - ebenso wie Kinder und Jugendlich bis 14 Jahren - freien Eintritt haben. Alle anderen Besucher zahlen 15 Euro, die aber komplett dem Erhalt der denkmalgeschützten Kirche Heilig Kreuz zu Gute kommen.

Ab dem späten Nachmittag ist übrigens das berühmte Glasfenster von Georg Meistermann, das die gesamte Eingangsfront der Kirche einnimmt, dank des beleuchteten Innenraums vom Vorplatz aus in voller Pracht zu sehen. Der Förderverein sorgte zuletzt für die notwendigen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen dieser weit über Bottrop hinaus bekannten und bedeutenden Glasarbeit.

Termine und Karten

Karten für „Celtic Spirit“ am Sonntag, 8. Dezember, gibt es zu 34,70 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr) im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, oder direkt an der Abendkasse.

Der Adventsmarkt in der Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37, 46236 Bottrop, öffnet am Freitag und Samstag, 13. und 14. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Das Winterkonzert mit dem Akkordeonorchester Dinslaken/Oberhausen und Gerd-Heinz Stevens an der Orgel beginnt am Sonntag, 22. Dezember, um 16.30 Uhr. Karten (15 Euro) im Musikforum, Pferdemarkt 2, oder an der Tageskasse. Mitglieder des Fördervereins und Besucher bis 14 Jahren haben freien Eintritt.