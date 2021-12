Kellerbrand Bottrop: Familienvater greift zum Feuerlöscher

Kellerbrand in Bottrop: Ein Trockner war in Brand geraten.

Bottrop. Kellerbrand in Bottrop: An der Marienstraße hatte ein Trockner Feuer gefangen. Ein Familienvater griff schnell zum Feuerlöscher.

Kellerbrand in Bottrop: Am Freitagabend hatte in einem Einfamilienhaus an der Marienstraße ein Trockner Feuer gefangen. Der Vater der Familie löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, nachdem der Rauchmelder die Familie gewarnt hatte. Die Mutter und die Kinder brachten sich in Sicherheit.

Kellerbrand in Bottrop: Feuerwehr entraucht den Keller

Vermutlich war der Trockner „aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten“, teilt die Feuerwehr Bottrop mit. Die Feuerwehr entrauchte den Keller mit einem Hochleistungslüfter und brachte den Trockner ins Freie. (ck)

