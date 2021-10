Keine Luftfilter: Bottroper Schule empfiehlt dicke Pullover

Zieht euch warm an - in den Klassen werden auch im Herbst und Winter zum Lüften die Fenster weit geöffnet.

Bottrop. Die Droste-Hülshoff-Schule in Bottrop lüftet wegen Corona auch an kühlen Tagen viel. Sie heizt mit voller Kraft – und rät: Zieht euch warm an.

Wegen der Herbstzeit mit kühleren Tagen hat Schulleiter Christoph Mewes die Eltern dazu aufgerufen, ihre Kinder möglichst warm angezogen zur Droste-Hülshoff-Schule zu schicken. In einem Elternbrief weist der Schulleiter darauf hin, dass die Klassenzimmer in der Grundschule wegen fehlender Luftfilter viel durch Öffnen der Fenster gelüftet werden müssen.

Das Fehlen der Luftfilter ist auch für die Linkspartei inzwischen Grund, bei Oberbürgermeister Bernd Tischler nach der Ausstattung mit diesen Geräten nachzufragen. Ratsherr Niels Schmidt beruft sich ausdrücklich auf den Elternbrief der Grundschule. Deren Rektor, Christoph Mewes, ist auch Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung in Bottrop.

Bottroper Lehrerverband forderte schon vor den Ferien neue Luftfilter

Der Verband hatte vor Beginn des Schuljahres gefordert, dass die Schulen in der Stadt mit Luftfiltergeräten ausgerüstet werden. Für die Droste-Hülshoff-Schule hatte Mewes schon im Frühjahr die Ausstattung mit Luftfiltern beantragt. Die Verwaltung prüfe noch, ob eine Installation notwendig und finanzierbar sei, teilte er mit.

„Selbstverständlich heizen wir mit voller Kraft, die Erfahrung des vergangenen Jahres zeigt aber, dass dringend auch dicke Pullover benötigt werden“, schreibt der Schulleiter. Wenn Kinder Erkältungssymptome aufweisen, bittet Mewes darum, morgens vor dem Schulbesuch einen Test zu machen, um Corona-Infektionen auszuschließen. Grundsätzlich sei es so, dass die Kinder erst wieder am nächsten Testtag in die Schule kommen dürfen, falls sie einen der verpflichtenden Tests in ihrer Schule versäumt haben. Eltern könnten in solchen Fällen aber auch aktuelle Testnachweise anderer Teststellen vorzeigen.

