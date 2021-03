Katholische Pfarreien in Bottrop feiern Präsenzgottesdienste

Bischof Franz-Josef Overbeck – hier bei einem Pontifikalamt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Caritas in Bottrop – kommt am Sonntag in die umgebaute Kirche St. Johannes in der Boy.

Bottrop. Krisenstäbe von St. Joseph und St. Cyriakus haben beschlossen, ab dem 13. März wieder Gottesdienste mit beschränkter Besucheranzahl anzubieten.

Die beiden Großpfarreien St. Cyriakus und St. Joseph in Alt-Bottrop haben beschlossen, ab dem kommenden Wochenende wieder Präsenzgottesdienste zu feiern. Außerdem besucht Bischof Franz-Josef Overbeck Bottrop. Hier sind die Details:

Ruhrbischof besucht die Kirche St. Johannes in der Boy

In der Pfarrei St. Joseph gibt es für alle Kirchen ein Hygienekonzept, Einlass und Platzvergabe sind laut Krisenstab geregelt. Am Samstag, 13. März, geht es los mit Vorabendmessen in Liebfrauen und St. Michael jeweils um 17 Uhr. Am Sonntag, 14. März, gibt es Gottesdienste in Liebfrauen und St. Peter um 10 Uhr, um 11.15 Uhr in St. Pius und um 11.30 Uhr in St. Joseph.

Ebenfalls am Sonntag, 10 Uhr, wird Bischof Franz-Josef Overbeck in der umgebauten Johanneskirche in der Boy die Heilige Messe feiert. Entsprechend der geltenden Corona-Regeln können nur 40 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen. Dieser Gottesdienst wird gestreamt (Zugang auf www.st-joseph-bottrop.de). Im Anschluss wird der Bischof die neu geschaffenen Gemeinderäume besichtigen und segnen. Die Pfarrbüros sind für Anmeldungen zu den Gottesdiensten zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Auch gibt es die Möglichkeit, per E-Mail unter st.joseph.bottrop@bistum-essen.de Kontakt aufzunehmen.

Digitale Angebote bestehen weiter

Auch die Pfarrei St. Cyriakus feiert ab Samstag, 13. März, wieder Gottesdienste. Dabei greift der Krisenstab auf das Konzept und die Ordnung zurück, die sich vor Weihnachten bewährt haben. Die Gottesdienste werden sonntags und werktags in der Propsteikirche St. Cyriakus und im Fuhlenbrock in der Kirche St. Ludgerus gefeiert. Die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Der Krisenstab bittet darum, die Teilnahme an den Gottesdiensten sorgfältig abzuwägen und lädt ein, auch die unterschiedlichen digitalen Angebote weiter wahrzunehmen. Die Kirchen bleiben wie gewohnt zum persönlichen Gebet geöffnet.

Für die Kar- und Ostertage wird die Gottesdienstordnung noch erarbeitet.

