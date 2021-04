Katholiken in Bottrop feiern zu Ostern Gottesdienste

So wie hier in St. Cyriakus so gilt auch in allen anderen Bottroper Kirchen die Maskenpflicht in den Ostergottesdiensten.

Bottrop. Die Krisenstäbe der beiden Bottroper Pfarreien haben entschieden, dass die Ostergottesdienste stattfinden. Doch es gibt Einschränkungen.

Die Katholiken in Bottrop feiern ihre Ostergottesdienste. Das haben am Mittwochabend die Krisenstäbe der beiden Bottroper Pfarreien St. Cyriakus und St. Joseph in einer gemeinsamen Sitzung entschieden. Allerdings gelten selbstverständlich auch an den Feiertagen die Corona-Regeln. Das bedeutet, dass die Liturgie extrem verkürzt sein wird. „Es wurde beschlossen, dass alle Gottesdienste nur maximal 30 Minuten dauern werden“, heißt es etwa auf der Internetseite der Pfarrei St. Joseph.

Ein spontaner Besuch der Gottesdienste ist nicht möglich. Der Zutritt erfolgt noch nach vorheriger Anmeldung. Bisher haben die beiden Pfarreien schon Anmeldungen entgegen genommen, die gelten nun verbindlich. Weitere Anmeldungen nehmen die Pfarreien nur noch am Donnerstag entgegen.

Weihe der Osterkerze auf dem Vorplatz der Kirche

Telefonisch können sich Gläubige in Cyriakus noch von 10 bis 12 sowie von 16 bis 18 Uhr unter 015734463172 melden oder bis mittags per Mail unter: anmelden@st-cyriakus.de. Für St. Ludgerus gilt für die Zeit von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr diese Rufnummer: 0157 8810 2179. In der Pfarrei St. Josef werden Anmeldungen entgegen genommen unter: 02041-730122 oder per Mail an: roberto@giavarra.de.

In St. Joseph findet in der Osternacht eine Kerzenweihe statt. Pfarrer Martin Cudak wird um 20 Uhr auf dem Kirchvorplatz von St. Joseph die neue Osterkerze weihen und anschließend in die Kirche tragen. Auch an Liebfrauen und St. Michael wird um 20 Uhr vor der Kirche ein Wortgottesdienst mit Kerzenweihe stattfinden. Dazu sind die Gläubigen eingeladen. Ein Gottesdienst zur Osternacht findet jedoch nur als Livestream statt, übertragen aus der Kirche St. Johannes. Der Stream ist abrufbar über die Internetseite der Pfarrei (www.st-joseph-bottrop.de).

Nach Ostern wollen die Bottroper Pfarreien sehen, wie es weiter geht

Während der Gottesdienste müssen die Besucher eine Maske tragen. Es gelten die Abstandsregeln und auch vor oder nach den Gottesdiensten dürfen sich keine Ansammlungen vor den Kirchen bilden. Beide Krisenstäbe bitten die Gläubigen darum, mit der notwendigen Umsicht eine persönliche Entscheidung zu treffen, ob sie die Gottesdienste auf eigene Verantwortung mitfeiern möchten. „Es gibt daneben eine Vielzahl von digitalen Angeboten, mit denen das wichtigste Fest des Glaubens auch zu Hause mitgefeiert und erlebt werden kann“, betonen die Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Nach den Osterfeiertagen finden in den beiden Bottroper Pfarreien lediglich die Werktagsgottesdienste statt. Wie es dann weitergeht entscheiden die Krisenstäbe in den Tagen nach Ostern. Dabei sollen die Erfahrungen der Ostertage einfließen. Man könne derzeit tatsächlich nur auf Sicht fahren, wirbt Dechant Jürgen Cleve um Verständnis für die Situation.

Auch in Kirchhellen werden die Ostergottesdienste stattfinden

Auch die Entscheidung, die Gottesdienste stattfinden zu lassen, sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Ihr seien „intensive Gespräche vorausgegangen, in denen die konkrete Situation eingeschätzt und eine Güterabwägung vorgenommen wurde“.

Auch die Kirchhellener Pfarrei St. Johannes hatte bereits angekündigt, zu Ostern auf Präsenzgottesdienste zu setzen. Auch für die Feiern im Bottroper Norden, der zum Bistum Münster gehört, sind Voranmeldungen nötig, entweder online auf der Internetseite der Pfarrei (www.stjk.de) oder aber telefonisch im Pfarrbüro (02045-40 45-0).