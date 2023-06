Kastanienrock Bottrop: Erster Auftritt für die Pottkehlchen

Bottrop. Unter dem Motto „Grölen ohne Grenzen“ probt in Bottrop ein neuer Männerchor. Jetzt singen die Pottkehlchen beim Kastanienrock. Wer noch auftritt.

Sie haben geprobt. Sie haben ihr Repertoire erweitert. Sie haben sich einen Namen gegeben: Die Männer, die Vollblut-Musiker Dirk Sühling vor einigen Monaten zum „Grölen ohne Grenzen“ um sich versammelt hat, heißen nun Pottkehlchen. Und als solche fiebern sie ihrem ersten Auftritt vor Publikum entgegen: beim Kastanienrock, dem kleinen Open-Air-Festival im Biergarten vom Hotbike Roadhouse. Das steigt am Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr. Neben dem Chor treten noch drei Bands auf.

Pottkehlchen Bottrop: Bühnenpremiere im Schatten der Kastanien

Im Schatten der namensgebenden Kastanien werden die Pottkehlchen also ihre Bühnen-Premiere feiern. Nach dem WAZ-Bericht über den Männerchor hatten sich etliche neue Sänger gemeldet und waren zur Probe ins Cottage gekommen, erzählt Dirk Sühling. „Aber es dürfen ruhig noch mehr werden“, wirbt er um weitere Mitstreiter. Wer sich erst einmal anhören möchte, was – und wie – die Herren gemeinsam schmettern, kann sich den Auftritt der Pottkehlchen beim Kastanienrock ja ganz in Ruhe angucken.

Wobei – in Ruhe? Vermutlich wird’s eher mitreißend und so, dass niemand die Füße stillhalten kann. . .

Dirk Sühling wird bei dem von ihm organisierten Open-Air im Biergarten vom Hotbike Roadhouse nicht nur mit dem Chor auf der Bühne stehen. Sondern auch mit der Band „Rauchende Colts“. Die Cover-Rocker sind bekannt für ihren bunten Stilmix, von Udo Lindenberg bis Depeche Mode. Die Band ist ursprünglich aus Mitgliedern der Bottroper Gruppe „Smoking Killz“ hervorgegangen, die nach zwölf Jahren Bandgeschichte 2016 ihr letztes Konzert gab.

Ebenfalls rockig kommt die Band „Stay Loud“ aus Recklinghausen daher. Punk liefern „Kostenlos S9“, die 2018 ihren ersten Auftritt auf dem Kastanienrock-Open-Air in Bottrop hatten.

Kastanienrock, Samstag, 17. Juni, Hotbike Roadhouse Bottrop, Oberhausener Straße 330. Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr. Eintritt: zehn Euro.

