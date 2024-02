Dieser Kühlanhänger ist in der Nacht zum Sonntag an der Poststraße gestohlen worden.

Kriminalität Karnevalskirmes: Kühlanhänger an der Poststraße gestohlen

Bottrop Wer macht denn sowas? Auf der Poststraße ist in der Nacht zum Sonntag ein Kühlwagen von der Karnevalskirmes gestohlen worden.

Von der Bottroper Karnevalskirmes ist in der Nacht zum Sonntag ein rund vier Meter langer Kühlanhänger gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Der Pkw-Anhänger stand nach Angaben der Schaustellerin Tanja Leidgen direkt hinter ihrem „Schwarzwald Grill“ an der Poststraße. „Gegen 22.30 Uhr am Samstag haben wir Bottrop verlassen. Um 7 Uhr am Sonntag hat unser Lieferant angerufen, dass der Kühlwagen verschwunden ist“, berichtet sie.

Der Kühlwagen mit Bochumer Kennzeichen ist hellbeige lackiert und trägt in roter Farbe die Aufschrift „Schwarzwald Grill Leidgen“. Hinweise erbittet die Polizei unter 0800 2361 111.

