Rosenmontagszug in Bottrop: 40.000 Jecken feiern friedlich

Bottrop Bottrops Rosenmontagszug ist durch die Bottroper Innenstadt gezogen, 35 Teilnehmergruppen und zehntausende Narren auf den Straßen waren dabei.

Die Karnevalssession feiert ihren Höhepunkt: Am Montag rollt der Rosenmontagszug seit 10.30 Uhr durch die Stadt. Hier berichten wir live vom Bottroper Rosenmontagszug.

12.55 Uhr: Nach Schätzungen der Polizei haben rund 40.000 Besucherinnen und Besucher den Bottroper Rosenmontagszug begleitet. Bis zum Mittag sei alles friedlich geblieben, der Polizei liegen keine Kenntnisse über Zwischenfälle vor, so Sprecher Björn Korte. Erhöhte Präsenz werden die Beamten aber weiter auf der Karnevalskirmes zeigen: Die hat am Rosenmontag bereits um 11 Uhr geöffnet und schließt um 22 Uhr. Wir wünschen allen Narren weiterhin einen fröhlichen Rosenmontag.

12.40 Uhr: Noch ein Bild vom Rathausplatz: Oberbürgermeister Bernd Tischler hat sich als Scheich verkleidet, trägt ein Schild mit dem Wort „Merhaba“ um den Hals. So soll das neue orientalische Einkaufszentrum heißen, das im Hansa-Center entsteht.

Oberbürgermeister Bernd Tischler kurz vorm Rathaussturm im Merhaba-Gewand. Foto: Carsten Liebfried

12.25 Uhr: Der letzte Wagen rollt zu Mickie Krause („Orange trägt nur die Müllabfuhr“) über die Straße: Der Müllwagen der Best bildet den Abschluss. Der Rosenmontagszug ist vorbei – und unser Live-Ticker an dieser Stelle auch. Präzise Zahlen hat die Polizei noch nicht, in der Regel sind aber rund 40.000 Jecken beim Umzug in Bottrop auf den Straßen.

12.19 Uhr: Auf der Hans-Böckler-Straße bleiben hunderte Narren zum Feiern und Tanzen. Aus den Boxen ertönt weiter Karnevalsmusik: „Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick, mit Träne in d‘r Auge loor ich manchmol zurück. Bin ich hück op d‘r Roll nur noch half su doll, doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll.“

12.16 Uhr: Der Lkw mit dem Wagen des Kinderprinzenpaars biegt in die Böckenhoffstraße. Dieser Weg ist nur für die Prinzenpaare frei. Der Rest des Zugs fährt weiter geradeaus. Auf dem Parkstreifen vor dem Jahnstadion löst sich der Zug auf.

Das Kinderprinzenpaar macht sich auf den Weg zum Rathaussturm. Foto: Carsten Liebfried

12.15 Uhr: Die ersten Jecken machen sich schon auf den Weg zum Rathaus. Dort wird gleich Karnevalspräsident Frank Feser das Narrenvolk begrüßen. Nach der Proklamation des Stadtkinderprinzenpaares mit Prinzentanz und die Begrüßung durch das Stadtprinzenpaar Heiko II. und Melanie I. geht‘s an den Rathaussturm. Gegen 13.25 Uhr wird Oberbürgermeister Bernd Tischler symbolisch den Rathausschlüssel an die Prinzenpaare übergeben.

12.06 Uhr: Der Zug steuert auf den Höhepunkt zu: Das Kinderprinzenpaar Nele I. und Jonas II. haben den Gleiwitzer Platz erreicht. Dahinter fährt ein Wagen der Großen Karnevalsgesellschaft. Den Wagen haben die Narren scheinbar recycelt: Auf einem Aufsteller steht „1. Traditionscorps, Ehrengarde der Stadt Oberhausen“. Das „Oberhausen“ ist durchgestrichen. Dahinter folgt noch ein kleiner Wagen des Wunschzauberer-Vereins.

11.59 Uhr: „Fun City Bottrop, so viel Spaß in einer Stadt“ steht auf einem Wagen, auf dem der Technische Beigeordnete Klaus Müller mit Micky-Maus-Ohren mitfährt. Ein bisschen Selbstironie muss da sein: „Hallenbad mit Fliesenwagen, hier gehen nur die Finanzen baden“.

11.52 Uhr: Bottrop hat auch in diesem Jahr wieder drei Prinzenpaare: Lena I. und Joel I. repräsentieren als 70. Prinzenpaar die Plattdütschen in der Session 2023/2024. Das Kinderprinzenpaar stammt dieses Jahr aus der Großen Karnevalsgesellschaft Bottrop 1894: Nele I. und Jonas II. Heiko II. und Melanie I. von der Kleinen Karnevalsgesellschaft sind das Stadtprinzenpaar.

Gute Laune beim 1. TSV Bottrop. Foto: LH / Lh

11.45 Uhr: Der Zug rollt langsam durch die Innenstadt. Die Polizei hat Mühe, die Straße für die Wagen und Fußgruppen freizuhalten. Insgesamt 35 Teilnehmergruppen sind dabei, davon 16 Wagen.

11.40 Uhr: Zugleiter Martin Döing hat sich übrigens passend zum Super Bowl, der vergangene Nacht stattgefunden hat, verkleidet: Er ist als Patrick Mahomes unterwegs. Der Quarterback der Kansas City Chiefs hat gerade mit seiner Mannschaft den Pokal beim größten Sport-Event der Welt gewonnen.

11.28 Uhr: Für die Sicherheit rund um den Rosenmontagszug sorgt in diesem Jahr wieder die Winter Security. Geschäftsführer Karl-Heinz Winter läuft persönlich vor dem Zug.

Der Spielmannszug aus dem Fuhlenbrock führt den Rosenmontagszug an. Foto: Thomas Gödde

11.23 Uhr: Angeführt wird der Zug übrigens vom Spielmannszug Fuhlenbrock, der seit 1998 mit dabei ist. Dahinter fährt das Spielmobil „Rollmobs“ im hohen roten Doppeldecker-Bus. Das Ende des Zugs befindet sich derzeit an der Kreuzung Essener Straße/Prosperstraße.

11.21 Uhr: Noch eine politische Botschaft hat die KG Stellkeswägg, Bottrops ältester Karnevalsverein von 1881, parat: „Bottrop ist bunt und nicht braun.“ Auf einem anderen Wagen ist zu lesen: „Bei Ampels hängt der Segen schief“ mit Comic-haften Bildern von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. „Die Bauern sind jetzt aufgebracht! Lindi, hast du gut gemacht“ und „Ein Kinderbuch ist schnell geschrieben. Robert, wärst du mal dabei geblieben“ heißt es da.

Etwas Politik muss doch sein beim Rosenmontagszug. Foto: Carsten Liebfried

11.13 Uhr: Der Rosenmontagszug hat den Gleiwitzer Platz erreicht. Die Hans-Böckler-Straße ist brechend voll und die Polizei hat Mühe, die Straße für den Zug freizubekommen. Aus den Boxen schallt es: „Der Zug, der Zug hat keine Bremse“.

Blick aus der WAZ-Redaktion im Bauknecht-Quartier. Foto: LH / Lh

11.03 Uhr: So langsam erreicht der Zug die Innenstadt. Die erste Fußgruppe und das Spielmobil kommen gleich an der Kreuzung zur Osterfelder Straße an. Und ein bisschen lässt sich sogar die Sonne blicken.

Die Narren feiern den Höhepunkt der Session. Foto: WAZ

10.57 Uhr: Der Zug ist recht langsam durch die Straßen unterwegs. Auf der Essener Straße hat sich ein Rückstau gebildet.

10.48 Uhr: Für politische Statements ist der Bottroper Rosenmontagszug sonst eher nicht bekannt, aber der 1. Tanzsportverein hat trotzdem eine Botschaft für die Karnevalisten: „Tolerant und kunterbunt, rechts ist ungesund.“

Der Wagen des 1. Tanzsportvereins mit politischer Botschaft: „Tolerant und kunterbunt, rechts ist ungesund.“ Foto: Carsten Liebfried

10.46 Uhr: Die Schützen können nicht nur auf Vögel schießen, sondern auch Kamelle werfen: Die Alte Allgemeine ist mit Schützenkönigspaar Frank I. und Verena I. mit einem Wagen beim Rosenmontagszug vertreten.

10.42 Uhr: Über 800 Teilnehmer ziehen dieses Mal durch die Stadt. Zum ersten Mal ist in das Spielmobil „Rollmobs“ mit dabei und mit Wagen Nummer zwei ganz vorne am Start.

10.40 Uhr: In den vergangenen Jahren hatten die Bottroper Karnevalisten häufig Pech: Der Zug fiel 2016 und 2019 wegen Sturms aus, dann konnte er wegen Corona nicht stattfinden. Nun klappt es aber wieder das zweite Jahr in Folge. Seit 1954 organisieren die Narren den Rosenmontagszug in Bottrop.

10.35 Uhr: Wegen der großen Baustelle am Lamperfeld nimmt der Zug dieses Jahr eine etwas andere Route: Die Jecken ziehen zunächst wie gewohnt über die Peterstraße und Hans-Böckler-Straße. In Höhe der Böckenhoffstraße wird sich ausschließlich für den Wagen des Stadt- und den des Kinderprinzenpaares eine Sicherheitsschleuse öffnen: Sie rollen auf den Ernst-Wilczok-Platz zum Rathaussturm, während der Rest des Zuges bis zum Kreuzung Am Lamperfeld zieht. Auf dem Parkstreifen vor dem Jahnstadion löst sich der Zug auf. Wer die Prinzenpaare beim Rathaussturm unterstützen will, kann über die Straße Am Lamperfeld zum Rathaus gehen.

10.30: Der Zoch kütt: Der Rosenmontagszug ist pünktlich an der Essener Straße gestartet.

10.26 Uhr: „Wir haben uns nicht ins Bockshorn jagen lassen“, sagt Schausteller-Präsident Albert Ritter. Auf dem Gleiwitzer Platz lässt er noch mal das Hin und Her rund um die Karnevalskirmes Revue passieren. Die Kirmes war kurz vor Weihnachten zunächst abgesagt worden wegen der angespannten Verkehrssituation in der Stadt. Dann fanden die Schausteller doch eine Einigung mit der Stadt und übernahmen kurzerhand selbst die Organisation der Kirmes.

10.25 Uhr: Leichter Regen fällt jetzt auf die Jecken, die sich in der Innenstadt versammelt haben. Der Laune tut das keinen Abbruch.

10.20 Uhr: Stadtprinz Heiko II. ist schon jetzt völlig aus dem Häuschen. „Der Puls rast, mehr geht nicht“, ruft er von seinem Wagen. In diesem Jahr stellt die Kleine Karnevalsgesellschaft das Stadtprinzenpaar: Heiko II. und Melanie I.

Ausgelassene Stimmung beim Rosenmontagszug in Bottrop. Foto: Thomas Gödde / WAZ

10.15 Uhr: Die Fußgruppen, Kapellen, Tanzgruppen und Festwagen haben sich seit 9 Uhr auf der Essener Straße aufgestellt. Um 10.30 Uhr soll sich der Rosenmontagszug in Bewegung setzen. Die Straßenränder in der Innenstadt haben sich schon gut gefüllt. Glück für die Narren: Aktuell ist es trocken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop