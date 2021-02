Corona Karneval in Grafenwald: Man wird ja mal träumen dürfen

Kirchhellen. Corona und Kontaktbeschränkungen: Längst ist der Zeltkarneval in Grafenwald abgesagt. Es wäre toll geworden, sagt Prinz Paul.

Berthold van Oepen, besser bekannt als Prinz Paul von Grafenwald, hatte gestern einen Traum. Aus Anlass des abgesagten Karnevals in Grafenwald, der sonst alle zwei Jahre stattfindet, lassen wir ihn erzählen.

„Auf dem Hans-Söller-Platz stehen wieder die Anhänger mit den Festzeltutensilien. Ab Montag beginnt der Aufbau unseres Festtempels. Am Dienstag wird dann der Toilettenwagen aufgestellt und angeschlossen sowie die Stromleitungen verlegt. Mittwoch wird die Theke angeschlossen, die Garderobe eingerichtet und der Kühlwagen befüllt. Auch die Heizung mit den Dieseltanks ist aufgestellt und bläst, ganz wichtig im Februar. Abends gibt es schon mal die erste Kiste Bier. Et läuft.

Gefühlte 2000 Meter Kabel

Am Donnerstagmorgen, eine Stunde zu spät, kommt der LKW mit den Bühnenelementen und der Technik. Die Montagejungs ziehen bis 17 Uhr alles hoch. Wir sorgen dafür, dass mit gefühlten 1000 Quadratmetern Stoffbahnen alles abgehängt wird und unser Mottoschriftzug an der Bühnenrückseite prangt. Die Band verlegt gefühlte 2000 Meter Kabel. Der Backstagebereich ist wieder mal mit so vielen lieben Details hergerichtet, dass wir ganz gerührt sind. Zur Krönung rückt einer die erste Flasche Grubengold raus.

Und dann ist es 18 Uhr! Jetzt sollte der Soundcheck beginnen. Aber die Bühnenroadies sind noch nicht fertig, weil irgendwie irgendwo eine Halterung fehlt. Dann ist es soweit. Beim Soundcheck funktioniert ein Headset nicht. Wie immer trifft es Denselben.

Wir lassen alles auf uns zukommen

Warum sollte es dieses Jahr anders laufen als die Jahre zuvor? Egal, wir ziehen die nötigsten Baustellen im Programm durch und lassen alles auf uns zukommen. Ganz nach dem kölschen Motto: „Et kütt wie et kütt und et is noch immer jut jegangen.“ Nach einer weiteren Kiste und einem edlen Tropfen, weil irgendjemand hatte Geburtstag, verlassen wir das Zelt gegen 23 Uhr. Der eine mit einem mehr oder weniger gutem Gefühl, der andere mit ….. egal.

Freitag 16 Uhr. Das Publikum steht seit zwei Stunden Schlange. Unser Nervositätspegel steigt. Es beginnt dieses Kribbeln im Bauch. Wir sitzen im Backstage und gehen noch mal die schwierigsten Textpassagen durch. Der DJ schließt seine Anlage an. Er strahlt wie immer eine irre Ruhe aus. Tut uns allen gut. 17 Uhr. Die Türen werden geöffnet und ein Lärmpegel der Vorfreude ist zu hören. Jeckinnen und Jecken in den buntesten Kostümen verwandeln das Zelt in eine bunt schillerndes Farbenmeer.

Und dann: Showtime!

18 Uhr 18: Wir stehen am Ende des Saales bereit. Die „Paten“ ziehen aus, alle werden abgeklatscht und dann ertönt unsere Einmarschhymne. Eine Gänsehaut überzieht meinen ganzen Körper. Wir schauen uns alle noch mal tief in die Augen: Mann, was sind wir eine geile Truppe. Und wir sind uns sicher, alles wird gut. Ich schließe die Augen und eine wohlige Wärme breitet sich unter meinem Leopardenmantel aus. Dann gehen der Scheinwerfer an, die Gäste stehen tanzend und klatschend Spalier und wir marschieren ein.

„Paule, Paule“, höre ich die Leute rufen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nur eine einzelne Stimme. Ich öffne die Augen und sehe in das Gesicht meiner Frau. Sie sagt: „Du bist du schon wieder in deinem Leopardenmantel eingeschlafen. Jetzt aber los, sonst kommst du zu spät zur Arbeit.“ Schade, denke ich, es wäre wieder so schön geworden.“