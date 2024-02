Vorhersage Karneval in Bottrop: So wird das Wetter am Wochenende

Bottrop Es sieht nicht so gut aus für die Karnevalisten in Bottrop: Über das Wochenende ist viel Regen angesagt, auch der Rosenmontag dürfte nass werden.

Regen, Regen, Regen: Die Wetterprognose für das Karnevalswochenende in Bottrop könnte besser sein. Zwar wird es mit zehn bis zwölf Grad relativ mild. Allerdings ist für die nächsten Tage viel Niederschlag vorhergesagt.

Während schon der Donnerstag zum Start der Karnevalskirmes verregnet ist, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag Regen voraus. Der soll allerdings zum Nachmittag abziehen, sodass zumindest ein späterer Besuch der Kirmes im Trockenen möglich sein könnte. Auch am Samstag könnte das klappen: Da sagt der DWD lediglich leichten Niederschlag voraus, weitestgehend soll es trocken bleiben.

Rosenmontagszug in Bottrop dürfte im Regen stattfinden

Am Sonntag und am Rosenmontag sind ebenfalls Regenschauer vorhergesagt. Am Montag sinken die Temperaturen auf acht Grad. Bleibt zu hoffen, dass es nach den windigen vergangenen Tagen nicht so kommt wie vor fünf Jahren: 2019 musste der Rosenmontagszug wegen Sturmgefahr abgesagt werden, ebenso wie 2016.

Das Karnevalswochenende in Bottrop beginnt am Donnerstag mit der Eröffnung der Kirmes und dem Prinzenwiegen auf dem Pferdemarkt. Am Samstag geht es weiter mit dem Tresorknacken in der Volksbank. Höhepunkt der tollen Tage ist dann der Rosenmontagszug, der um 10.30 Uhr auf der Essener Straße startet. Anschließend stürmen die Jecken das Rathaus. Die Karnevalskirmes ist bis einschließlich Rosenmontag täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

