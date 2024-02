Vorhersage Wetter an Rosenmontag: So sind die Vorhersagen für Bottrop

Bottrop Vormittags wird es regnerisch am Rosenmontag in Bottrop. Die Jecken könnten aber Glück haben: Mittags sollen die Wolken sich teilweise verziehen.

Nach dem fast schon frühlingshaften Samstag und einem milden und trockenen Sonntag soll es am Rosenmontag vormittags in Bottrop regnen. Die Jecken könnten aber Glück haben: Am späteren Vormittag wird das Wetter besser.

Rosenmontagszug in Bottrop: Das ist die Wettervorhersage

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nordrhein-Westfalen am Vormittag starke Bewölkung und gebietsweise schauerartige Regengüsse an. Im Tagesverlauf sollen die Wolken allerdings von Westen her auflockern.

Laut Kachelmannwetter regnet es ab Mitternacht stark, am Vormittag könnte gegen 11 Uhr - also genau zur Hauptzeit des Rosenmontagszuges - noch mal ein starker Schauer niedergehen. Ab 12 Uhr sagt der Wetterdienst Wolken mit ein bisschen Sonne voraus. Die Temperaturen liegen bei sechs bis acht Grad.

Es sind zwar leichte Windböen zu erwarten, aber kein stärkerer Sturm, wie beispielsweise vor fünf Jahren: 2019 musste der Rosenmontagszug wegen Sturmgefahr abgesagt werden, ebenso wie 2016.

Der Rosenmontagszug startet um 10.30 Uhr auf der Essener Straße. Anschließend stürmen die Jecken das Rathaus. Die Karnevalskirmes ist bis einschließlich Rosenmontag täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, an Rosenmontag selbst schon ab 11 Uhr.

