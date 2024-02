Die Polizei kündigt für die Karnevalstage verschärfte Verkehrskontrollen an.

Polizei Karneval in Bottrop: Polizei kündigt Verkehrskontrollen an

Bottrop Während der tollen Tage wird es verstärkte Kontrollen geben. Auch auf der Karnevalskirmes und am Rosenmontagszug wird die Polizei Präsenz zeigen.

Die tollen Tage stehen vor der Tür - und die Polizei wird zur Sicherheit aller wieder verstärkt Verkehrskontrollen in Bottrop durchführen. Mit der Kampagne „Wer fährt dich nach der Party“ haben Verkehrssicherheitsexperten der Polizei bereits im Vorfeld an mehreren Berufskollegs sowie via Social Media dafür geworben, sich frühzeitig Gedanken zu machen über einen sicheren Heimweg nach einer möglicherweise berauschenden Karnevalsfeier.

„Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden des Karnevals fröhliche Umzüge und Feiern. Aber denken Sie daran: Wer trinkt, hat hinterm Steuer nichts zu suchen“, betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. „Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seine Gesundheit und die Gesundheit anderer. Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr werden konsequent geahndet. Kommt es zu einem Verkehrsunfall, sind die Folgen unkalkulierbar und die Strafen empfindlich. Es wird verstärkte Kontrollen geben und die Beamtinnen und Beamten kennen auch die Schleichwege.“

Karneval in Bottrop: Sicherheitslage wird stetig neu bewertet

Der Polizei liegen derzeit keine sicherheitsrelevanten Hinweise vor, die auf einen unfriedlichen Verlauf von Karnevalsfeierlichkeiten im Kreis Recklinghausen und Bottrop schließen lassen würden. Gleichwohl wird die Sicherheitslage stetig neu bewertet und die Zahl der eingesetzten Beamtinnen und Beamten dementsprechend angepasst.

Nicht nur bei den größeren Veranstaltungen wie der Bottroper Karnevalskirmes und dem Rosenmontagszug werden Polizistinnen und Polizisten Präsenz zeigen und für die Sicherheit der Feiernden sorgen, sondern auch bei kleineren Umzügen in den Städten. „Feiern Sie fröhlich und tragen Sie mit dazu bei, dass alles friedlich bleibt“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

