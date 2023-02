Die Narren in Bottrop übernehmen an Rosenmontag, wie hier beim vorerst letzten Umzug im Jahr 2020, wieder das Steuer.

Rosenmontag Karneval in Bottrop: Alles Wichtige zum Rosenmontagszug

Bottrop. Erster Umzug seit 2020: Bottrops Innenstadt wird an Rosenmontag wieder zum närrischen Tollhaus. Hier alle wichtigen Infos zum Ablauf und Umzug.

In Bottrop grassiert anstatt Corona wieder das Narrenvirus. Mit dem Umzug an Rosenmontag erlebt die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt. In guter Tradition wird sich das närrische Volk zu Fuß und auf Mottowagen durch die Innenstadt bewegen.

„Wir haben 33 Zugnummern“, sagt Martin Döing, zuständig für die Organisation. Davon fahren 14 Wagen mit. Die Aufstellung erfolgt auf der Essener Straße um 9 Uhr. Um 10.30 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung.

Rosenmontagszug in Bottrop: So verläuft die Strecke

Die Strecke führt über die Peterstraße und Hans-Böckler-Straße vorbei am Gleiwitzer Platz. Dann biegt der Zug rechts „Am Lamperfeld“ ab und endet an der Kirchhellener Straße. Dementsprechend kommt es an diesen Teilstücken der Straße zu Sperrungen und Umleitungen im Nahverkehr. Mit einem Ende des Zuges wird zwischen 12 und 13 Uhr gerechnet. Der letzte „Wagen“ gehört traditionell der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung, die die Straßen aufräumen wird.

Zum Abschluss versammeln sich die Narren auf dem Ernst-Wilczok-Platz, um das Rathaus „zu stürmen“ und Oberbürgermeister Bernd Tischler den Rathausschlüssel abzunehmen.

Entlang der Zugstrecke gilt ein absolutes Halteverbot. Aufgrund des Rosenmontagszuges wird der gesamte Innenstadtbereich am Montag bis etwa 15 Uhr gesperrt sein. Wegen der Kirmes bleibt die Osterfelder Straße vom ZOB bis zum Pferdemarkt bis im Laufe des Dienstagnachmittags gesperrt. Betroffen sind die Buslinien SB91, 261, 262, 263, 268 und 979.

Wetterbericht für Bottrop sieht gut aus am Rosenmontag

Nachdem in den vergangenen Jahren vor Corona der Rosenmontagszugs zweimal wegen Sturms ausfallen musste, sind die Aussichten für diesen Montag deutlich besser: Der Wetterbericht kündigt für Rosenmontag einen Mix aus Sonne, wenig Regen und Wolken bei Temperaturen von sechs bis acht Grad an.

„Der Sitzungskarneval ist sehr positiv verlaufen. Man merkt, dass die Leute wieder Lust haben zu feiern“, sagt Martin Döing. Sein Einsatzort wird sich während des Zuges am Gleiwitzer Platz in der mobilen Leitzentrale der Feuerwehr befinden. Seit 2020 hat es wegen Corona keinen Zug mehr in Bottrop gegeben. Aus Sicht von Döing sei es deshalb schwer abzuschätzen, wie viele Zuschauer kommen werden. „Ich hoffe zwischen 50.000 und 60.000.“

