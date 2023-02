Karneval der Kfd Grafenwald mit großem Helau zurück

Bottrop-Grafenwald. Die Frauen der Kfd Grafenwald feiern nach Corona wieder ihre Karnevalssitzungen. Bei den ausverkauften Terminen begeistern sie das Publikum.

Die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum lacht und klatscht, als sich die Frauen der Kfd Grafenwald auf der Bühne zeigen. Als Kegelgruppe verkleidet und mit sichtlichem Spaß an der Sache präsentieren die zehn Damen der Theatergruppe am Dienstagnachmittag ihren ersten Sketch.

Dass in den Schnapsgläschen, die den Frauen auf der Bühne als Requisite dienen, echter Hochprozentiger ist, stand für die Grafenwälder Truppe gar nicht zur Diskussion. Mit Schnaps in der Hand geben die Frauen auf der Bühne alles, um das Publikum mit ihren Sketchen zu begeistern.

Endlich wieder lachen: Nach Corona ist die Vorfreude auf Karneval so groß wie nie

Vier Karnevalssitzungen veranstalten die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft in diesem Jahr, zum ersten Mal seit der Coronapause. Man habe sich zwar überlegt, weniger Publikum in den Saal zu lassen, doch ausverkauft seien die vier Termine schon lange, heißt es. Auch für die letzte Veranstaltung in dieser Karnevalssession, am kommenden Freitag gibt es keine freien Plätze mehr.

Doch die corona-bedingte Pause hat auch seine positiven Seiten: Die Vorfreude des Publikums ist riesig, die Aussicht, endlich wieder unbeschwert lachen zu können, lockt das Publikum dieses Jahr erst recht in den Saal.

Grafenwälder Frauen freuen sich über positives Feedback

Doch noch etwas habe die Corona-Zeit verändert, sagt Claudia van Oepen, zweite Teamsprecherin der Kfd. Denn in diesem Jahr haben sich die Kfd-Damen zum ersten Mal dazu entschieden, ihre geliebten Karnevalszeit unter einem ganz bestimmten Motto anzugehen. „Nach Corona können alle endlich wieder raus und auch die Lust zu reisen ist groß. Also haben wir uns entschieden unter dem Motto Reisen in der Veranstaltung mit dem Publikum auf Reisen zu gehen“.

Gute Stimmung beim Karneval der Kfd in Grafenwald. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Beim Publikum, in dem bis auf einige wenige Ehrengäste, nur Frauen erlaubt sind, kommt dieses Motto super an. Das Feedback der ersten beiden Sitzungen ist durchweg positiv. Der Spaß sei noch größer als vor Corona und das Publikum habe begeistert mitgesungen und mitgemacht. Dass es so gut läuft, freut hier vor allem die Theatergruppe, die schon seit dem Sommer mit den Proben zu Gange ist. Auch die Kostüme sind selbst gestaltet und für die Rollen der Frauen ausgewählt. Das Proben koste sehr viel Zeit und da freue man sich um so mehr über so positives Feedback, erzählt Agnes van Bürk über ihre Theatergruppe.

Geplante Mottoparty wurde abgesagt - Karneval kommt beim Publikum am besten an

Eigentliche haben die Frauen unter dem Motto „Reisen“ bereits für eine geplante Mottoparty im Mai geprobt, die jedoch nicht stattgefunden hat, da der Verkauf der Karten nicht angelaufen ist. „Wir können eben am besten Karneval“, sagt Agnes van Bürk mit einem Lachen. Der Karneval in Grafenwald ist schon eine eigene Tradition. Einige Mitglieder sind schon lange dabei und haben dem Kfd-Karneval zu seinem guten Ruf verholfen. Und das schon seit Jahrzehnten.

So verabschiedet sich die Theatergruppe in der Karnevalssitzung von Brigitte Zenk, die bereits seit 25 Jahren mit Herz und Seele dabei ist. Aber Sorgen um fehlende Mitglieder müssen sich die Frauen der Theatergruppe nicht machen. Denn neben der Verabschiedung feiern die Damen auch gleich die Premiere von Jutta Bromkamp, die als neues Mitglied der Theatergruppe ihr erstes Karneval auf der Bühne feiert.

Corona stellt die Kfd Frauen vor Herausforderungen

Woran es den Frauen hier nicht mangelt, ist Humor und Leidenschaft für das, was sie hier tun. Wichtig ist den Frauen in erster Linie, dass sie selber über ihre Sketche lachen können, denn der Spaß solle ja schließlich im Vordergrund stehen. Die Liebe für den Karneval und die Kfd-Gruppe zeigt sich hier nicht nur an der guten Laune aller, sondern auch am Willen der Gruppe, endlich wieder Karneval feiern zu können.

Doch Corona hat die Frauen auch in diesem Jahr noch vor Herausforderungen gestellt. So hat es kurz vor der ersten Veranstaltung einen positiven Test in der Theatergruppe gegeben. Eine katastrophale Generalprobe ist die Folge und Improvisationstalent gefragt. Auf Sketche verzichten kam für die Frauen aber nicht in Frage und so wurden die Rollen kurzerhand noch umverteilt.

Die Vorfreude auf die nächste Karnevalssession ist jetzt schon groß

Nach der letzten Veranstaltung am Freitag können sich die Frauen dann erst mal über eine gelungene Karnevalssession freuen, bevor sie mit den Vorbereitungen für das nächste Jahr starten. Denn „nach Karneval ist vor Karneval“, sagt Agnes van Bürk und freut sich jetzt schon auf das nächste Karneval mit ihrer Theatergruppe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop