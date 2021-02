Karikaturist zeichnet Bottrop-Visionen nach Corona

Bottrop. Die Bürgerstiftung holte für ihre Gute-Laune-Aktion Michael Hüter ins Boot. Seine humorvollen Bottrop-Szenen sind ab 1. März umsonst erhältlich.

Was wäre wenn… Bottrop zum Beispiel endlich coronafrei wäre? Zurzeit sieht es zwar noch nicht so aus, aber die Stadt scheint zumindest auf einem guten Weg dorthin. Und deshalb hat die Bottroper Bürgerstiftung nach ihrer Buch-Aktion für Kinder im vergangnen Jahr nun eine Mutmacher-Aktion in Corona-Zeiten für alle initiiert. Start ist am kommenden Montag, 1. März. Dann will die Bürgerstiftung möglichst vielen Menschen mehr als 13.000 Postkarten und Poster schenken - und mit Humor vor allem Zuversicht und Lebensfreude vermitteln.

Stadt-Szenen mit Humor betrachtet

Im Auftrag der Stiftung, unterstützt von der Sparkasse Bottrop, hat Michael Hüter, der renommierte Karikaturist aus Bochum, ein Bottroper Wimmelbild gezeichnet. Es zeigt Gebäude und Straßen, Landschaften und Menschen der Stadt, und mittendrin entdecken wir 13 Szenen, die sich nach dem Virus-Aus in der Stadt abspielen: Karnevalisten sperren auf einem Prunkwagen den Virus in eine Gefängniszelle, Schützen schießen mit Kanonen statt auf den Vogel auf das Corona-Ungeheuer, die Gladbecker Straße (die „Gla“) wird zur längsten Theke der Welt, auf dem Rathausplatz fließt beim Feierabendmarkt das Freibier.

Bottrop, wie es vor Corona leibt, lebt und feiert. Dieses Wimmelbild hat Karikaturist Michael Hüter im Auftrag der Bürgerstiftung gezeichnet. Mit Hilfe von Stiftung und Sparkasse sind Szenen als Poster und Postkarten ab 1. März umsonst in Bottrop erhältlich. Foto: Zeichnung: Michael Hüter

Mit den Szenen des farbigen großen Wimmelbildes hat Michael Hüter, der für Zeitschriften, Zeitungen und Firmen in aller Welt arbeitet, 13 verschiedene Postkarten erstellt. „Wir möchten mit unserer Aktion den Bottropern in schweren Zeiten etwas Freude bereiten und Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen. Und das geht am besten ohne Angst, aber mit Humor und Zuversicht“, sagt Helmut Julius, Chef der Bürgerstiftung.

Erste Corona-Aktion der Stiftung für Grundschulkinder im letzten Jahr

Beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr ist die Stiftung ganz konkret aktiv geworden. Damals wurden mehr als 500 Grundschülerinnen und -schülern Bücher geschenkt, um die Coronazeit ein wenig zu überbrücken und auf gute Weise auf andere Gedanken zu kommen. Einen Wunsch haben die Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder der Bottroper Bürgerstiftung, darunter auch Wolfgang Ohm und Hermann Beckfeld, von dem übrigens die Idee stammt, auch jetzt: Wenn möglichst viele Bottroper Postkarten an Verwandte, Freunde und Bekannte verschicken, verbreitet sich in unserer Stadt die geschenkte Lebens- und Vorfreude auf eine Zukunft ohne Corona.

Hier gibt es die Poster und Karten

Poster und Postkarten-Set liegen ab Montag zum kostenlosen Abholen bereit: in der Hauptstelle und in allen Filialen der Sparkasse Bottrop, bei der Volksbank in der Bottroper Innenstadt, in Grafenwald und Kirchhellen und in Buchhandlungen. Die Ausgabestellen sind leicht zu erkennen. In den Fenstern werben die Wimmelbilder für die in Deutschland wohl einzigartige Initiative.

Die Bottroper Bürgerstiftung wurde 2008 gegründet, setzt sich für Menschen in unserer Stadt ein und fördert in Bottrop Projekte von Organisationen und Vereinen u. a. in den Bereichen Kultur und Sport.

Wer sich zum Thema Zustiftung und die Zwecke der Stiftung informieren möchte, kann dies auf der Homepage buergerstiftung-bottrop.de tun.

