Karfreitagskino und Gitarrensause in Bottrops Kulturkirche

Bottrop. Milo Rau’s Film „Das neue Evangelium“ läuft Karfreitag in der Kulturkirche. Danach ist Deutschlands „Gitarrenpapst“ Peter Bursch zu Gast.

Deutschlands Gitarrennachwuchs kommt seit fast 50 Jahren kaum an Peter Bursch vorbei. Seit 1975 die erste Auflage von Peter Burschs Gitarrenbuch erschien, gilt er als „Gitarrenlehrer der Nation“. Im April kommt Bursch mit seiner Frau Marita zu einem Mitsingabend in die Kulturkirche. Zuvor wird am Karfreitag (7. April) die denkmalgeschützte Kirche aber zunächst zum Kinosaal: Dann steht um 17 Uhr in sakraler Atmosphäre der Film „Das neue Evangelium“ von Regisseur Milo Rau auf dem Programm.

„Das neue Evangelium“ entstand im Flüchtlingslager im italienischen Städtchen Matera

Der Schweizer, der kürzlich auch zum Intendanten der renommierten Wiener Festwochen ernannt wurde, setzt im süditalienischen Städtchen Matera die Ursprünge des Evangeliums in Szene und formt daraus das Passionsspiel einer Gesellschaft, die von Ungleichheit und Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. Mit dem Politaktivisten Yvan Sagnet in der Rolle des Jesus von Nazareth erschafft Rau eine zutiefst biblische Geschichte, in der Yvan in der Jesus-Rolle in das große Flüchtlingslager von Matera kommt. Dort will er wie das große Vorbild „Menschenfischer“ sein. In den dort Gestrandeten findet er seine „Jünger“. Der Film wird in Kooperation der Kulturkirche zusammen mit den beiden Bottroper Pfarreien St. Cyriakus und St. Joseph gezeigt. (Eintritt frei).

„Gitarrenlehrer der Nation“ will mit seiner Frau die Bottroper zum Mitsingen animieren

Am Sonntag nach Ostern wartet mit dem Ehepaar Bursch eine komplett andere Szenerie auf die Gäste. Dann laden die Burschs alle zum Mitsingen verschiedener Schlager sowie Folk- und Popsongs ein. Denn Bursch, der auch durch seine Band „Bröselmaschine“ bekannt ist, hat sich vorgenommen, die Bottroperinnen und Bottroper zum Mitsingen und -spielen zu animieren.

Wer eine Gitarre besitzt (und auch zumindest etwas spielen kann), soll das Instrument mitbringen. Die Liedtexte werden per Beamer an die Wand geworfen und schon geht es unter professioneller Anleitung los.

Karten (10 Euro) für den Mitsingabend am 16. April, 18 Uhr, in der Kulturkirche, Scharnhölzstraße 33, gibt es im Vorverkauf in der Humboldt-Buchhandlung und im Musikforum.

