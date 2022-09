Kanadischer Gitarrenzauberer Don Alder tritt in Bottrop auf

Bottrop. Vor drei Jahren begeisterte Don Alder das Bottroper Publikum. Jetzt gibt der Fingerstyle-Gitarrist wieder ein Konzert in der Kulturkirche.

Solo-Show mit drei Gitarren - so könnte das Motto des Auftritts von Don Alder lauten. Denn der Gitarrenzauberer aus dem kanadischen Vancouver hat in der nächsten Woche in der Kulturkirche Heilig Kreuz seine drei Lieblingsgitarren mit im Gepäck. Dazu gilt Don Alder als hochgradig unterhaltsamer Musiker, der gern auch mal zur Einleitung seiner Stücke humorvolle Anekdoten erzählt. Nach drei Jahren ist er wider einmal zu Gast in der Stadt.

Alders Spezialität ist die Kombination der Fingerpicking-Technik mit gleichzeitiger Nutzung der Gitarre als Rhythmuskörper, um so quasi eine Wand aus Tönen zu erschaffen. Seine selbst komponierten Stücke sind eine spannende Kombination aus tief verankerter Melodie und Rhythmus, und er bringt bei seinen Auftritten eine ungeahnte Dynamik auf die Bühne. Darüber hinaus gilt Don Alder außerdem als einer der weltbesten Harp-Guitar-Spieler.

Internationaler Wettbewerbsgewinner und unkomplizierter Künstler

Der Sänger, Liedermacher und Komponist ist Gewinner des International Fingerstyle Wettbewerbs im Jahr 2007. Das Guitar Player Magazine kürte ihn 2010 zum Guitar Superstar Champion und 2011 war er Worldwide Guitar Idol Gewinner. Dazu hat er über vier Millionen Clicks bei Youtube. Im Jahr 2013 erhielt er auch einen Brand Laureate Award in Malaysia, weil er seine Gitarre und seine Musik nutzt, um das Leben anderer zu verbessern.

Seine beiden letzten CDs waren beide je für zwei kanadische Musikpreise nominiert. Im Februar 2021 wurde Don Alder in die Entertainment Hall of Fame seiner Heimatprovinz British Columbia aufgenommen. Zuletzt erhielt er im Juli den BC Lt. Governeur’s Award for Arts and Music. Das Publikum kann sich darüber hinaus nicht nur auf einen unterhaltsamen, sondern auch ebenso nahbaren wie unkomplizierten Musiker freuen.

Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37. Karten zu 15 Euro gibt es im Musikforum am Pferdemarkt und in der Humboldt Buchhandlung, Kirchhellener Straße sowie an der Abendkasse. Info: kulturkirche-heiligkreuz.de.

