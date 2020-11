Innenstadt-Belebung Kampagne will notleidendem Handel in Bottrop helfen

Bottrop. Das Gute findet Innenstadt - so heißt die breit angelegte Kampagne, mit der Bottroper zum lokalen Einkaufen animiert werden sollen.

Mit der Kampagne „Das Gute findet Innenstadt“ möchte ein regionales Bündnis von fünf Einrichtungen noch vor dem ersten Adventswochenende für den Einkauf im lokalen Einzelhandel werben – mit Abstand und unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen.

Hintergrund ist der mächtig unter Druck geratene lokale Einzelhandel. Durch Medienarbeit, Kommunikation im Internet und klassische Werbung wollen die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, der Handelsverband, der Münsterland e.V. und die WIN Emscher-Lippe bis Weihnachten möglichst viele Menschen in dieser Region animieren, lokal einzukaufen.

Oberbürgermeister unterzeichnet den Aufruf

Die Kampagne unternimmt eine Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlich notwendiger Kundenfrequenz. „Wir richten uns an alle, denen die Zukunft der Innenstädte und des lokalen Einzelhandels am Herzen liegt“, heißt es in einem offenen Brief des Bündnisses, den auch Oberbürgermeister Bernd Tischler unterzeichnet hat. Darin wird um Unterstützung der Kampagne gebeten.

Die Partner stehen ausdrücklich hinter der Politik, die die Risiken abgewogen und ganz bewusst entschieden habe, dass der Einzelhandel geöffnet bleiben kann.