Kammer wirbt bei Betrieben: Bildet Online-Fachleute aus

Bottrop. Bei der Vestischen gibt es sie schon: Angehende Kaufleute für E-Commerce. Die IHK wirbt für weitere Ausbildungsplätze in diesem Beruf mit Zukunft

Kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres ab 1. August wirbt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen bei Betrieben dafür, Fachleute für den Onlinehandel auszubilden.

Drei Jahre nach dem Start des Ausbildungsberufs Kauffrau/-mann im E-Commerce, so die offizielle Bezeichnung, ist das Ausbildungsinteresse der Unternehmen „nach wie vor verhalten“, sagt Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK Nord Westfalen. Dabei sei es ein Beruf mit Zukunft, schließlich boomt der Onlinehandel auch dank der Corona-Krise. Viele Unternehmen hätten Nachholbedarf in diesem Bereich zuletzt „schmerzhaft festgestellt“.

Vestische: Der Verkauf von Online-Tickets per Smartphone nimmt zu

So sagt zum Beispiel Christian Fichtner, Ausbildungsleiter bei der Vestischen Straßenbahnen GmbH: „Der Verkauf von Onlinetickets per Smartphone nimmt zu.“ Die Vestische hat im vergangenen Jahr mit der Ausbildung einer Kauffrau für E-Commerce begonnen. Und der nächste Auszubildende steht bereits für Anfang September in den Startlöchern.

E-Commerce-Ausbildung umfasst spezielle Kenntnisse für Kaufleute

Die Ausbildung umfasse spezielle Kenntnisse. Zum Beispiel, wie Kaufverträge online abgeschlossen werden, wie und wo erfolgreich online Werbung geschaltet wird und wie der Onlineshop am besten funktioniert. Ein Schwerpunkt sei der Kundenkontakt, sprich: die Kundenberatung über die verschiedene digitalen Kanäle, „nicht nur per Telefon und Mail, sondern eben auch über Social Media“, so Fichtner. Sein Fazit: „Das Ausbildungsprofil passt für uns und sicher für viele andere Unternehmen, die online mehr verkaufen wollen und müssen.“

