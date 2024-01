Wetter Kälte in Bottrop: Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte

Bottrop Die Regenzeit ist erstmal vorbei: In Bottrop wird es kalt und sonnig. Auf den Straßen könnte es zum Wochenstart glatt werden.

Die gute Nachricht: Der Regen scheint endlich eine Pause einzulegen. Die schlechte: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bottrop vor Frost. Es droht, glatt zu werden auf den Straßen und Bürgersteigen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst sinken die Temperaturen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf minus drei bis minus sechs Grad. Aufgrund der vielen Niederschläge in den vergangenen Tagen und Wochen sind die Straßen und Gehwege nass und es könnte glatt werden. Auch überschwemmte Felder und Wiesen könnten zufrieren.

Eisiger Start in die Woche: Angespannte Verkehrslage erwartet

Das dürfte die Verkehrslage am Montagmorgen zusätzlich erschweren. Angesichts des Schulstarts nach den Weihnachtsferien und der weiterhin gesperrten A42 zwischen Essen-Nord und Bottrop-Süd drohen massive Staus, vor allem am Morgen und Nachmittag im Berufsverkehr.

Die gesamte Woche über soll das Wetter in Bottrop eisig werden, allerdings ohne Niederschläge. Schneefälle sind also in dieser Woche nicht zu erwarten. Ab Montagmittag bis Ende der Woche soll die Sonne scheinen, die Temperaturen liegen tagsüber knapp unter dem Gefrierpunkt, nachts sinken sie auf bis zu minus sechs Grad.

