Kabarettist Benjamin Eisenberg - hier bei einer Herbert-Grönemeyer-Parodie - beim Neujahrskabarett in Passmanns Kulturkneipe.

Bottrop. Beim Neujahrskabarett in Passmanns Kulturkneipe zeigten sich Benjamin Eisenberg und Kollegen in Topform. Es ging auch musikalisch zur Sache.

Bottrop: Benjamin Eisenberg bringt das Publikum zum Singen

Das neue Jahr bringt gute Laune - jedenfalls geht Benjamin Eisenberg da mit gutem Beispiel voran. Bereits zum neunten Mal veranstaltete der zurzeit wohl umtriebigste Bottroper Kabarettist das Neujahrskabarett in der Kulturkneipe Passmanns - unterstützt von Matthias Reuter, Helmut Sanftenschneider und dem Frauenduo „Thekentratsch“. Das Passmanns ist bis auf den letzten Platz, vorne sitzen alle fast schon auf der Bühne. Eisenberg sorgte schon für gute Stimmung im Saal. Er will er einen Song von Herbert Grönemeyer nachspielen. Ohne Keyboard geht das nicht. Kollege Reuter aus Oberhausen hat auf das Kommando gewartet und setzt sich ans Piano. Es kann los gehen.

Witz mit Botschaft

Die Strophen „Wie bittööö“ und „Ööörs“ kann auch das Publikum mitsingen. Der Kabarettist läuft mit dem Mikrophon durch den Saal, das Publikum singt mit, wenn sie das noch schaffen vor lachen. alle versuchen es noch einmal, einen selbstkreierten Song im Grönemeyer-Stil.

Matthias Reuter, Musikkaberettist aus Oberhausen, ist bei Eisenbergs Shows schon lange kein Unbekannter mehr. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Eisenberg nimmt natürlich Politik, Stars und Ereignisse aus dem letzten Jahr aufs Korn. Der Witz hat aber auch eine Message - mit Blick auf die Umweltpolitik, gegen Rechtsradikale. Nach seinem Auftritt rollt er für seinen Comedy-Kollegen Reuter aus Oberhausen verbal den roten Teppich aus. Bottrops Kabarett-Star verlässt die Bühne, das Publikum verabschiedet ihn mit lautem Applaus.

Rentnerfischen im Hallenbad

Matthias Reuter hat noch einen Song auf dem Keyboard auf Lager. Auch bei dem Lied „Die Socken aus dem Adventskalender sind nicht gewaschen“ können sich die Gäste kaum halten. Danach spielt er noch ein Lied auf der Gitarre und liest aus seinem Buch „Rentnerfischen im Hallenbad“, auch die Geschichte von einem Paar, das in einer Rentnerstadt Urlaub macht. Nein, damit meint er wohl nicht Bottrop...

Für die Zuschauer und die Veranstalter war die Veranstaltung ein gelungener Abend und die Gäste wurden gut versorgt.

Nächste Auflage von Eisenbergs Dauerbrenner

Die nächste Auflage des unverwüstlichen Dauerbrenners „Comedy im Saal“ von Benjamin Eisenberg und er ev. Kirchengemeinde Bottrop steigt am Sonntag, 26. Januar um 19 Uhr im Kammerkonzertsaal des Kulturzentrums, Böckenhoffstraße 30. Karten gibt es im Vorverkauf bei Possemeyer am Ostring unter 02041/73 770 oder an der Abendkasse. Info: www.comedyimsaal.de