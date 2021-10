So kennt man ihn: korrekt vom Scheitel bis zur Sohle. Aber keine Sorge, ein wenig Persönliches wird Benjamin Eisenberg bei Jeanette Kuhn schon rauslassen.

Bottrop-Talk Kabarettist Benjamin Eisenberg stellt sich in Bottrop

Bottrop. Bottrops bekannter Moderator ist zu Gast im Formt „Ich stelle mich“ von Jeanette Kuhn. Auf Eisenbergs Rollentausch darf man gespant sein.

Es ist nicht die Art der Bottroper Moderatorin und TV-Journalistin Jeanette Kuhn ihre Gäste zu grillen, vorzuführen oder Intimstes herauszukitzeln. Und das ist gut so, denn Benjamin Eisenberg ist nicht der Typ Mensch der ständig mit Privatem hausieren geht und sein Innerstes nach außen kehrt. In der nächsten Woche muss er aber im Barbaraheim am Unterberg doch den Offenbarungseid leisten.

Was nicht jeder vermutet, der Ihn von der Bühne kennt, ist eine gehörige Portion Ernsthaftigkeit. Aber der sehr strukturierte, aus Bottrop-Batenbrock stammende Künstler mit bürgerlicher Ausstrahlung, ist auch als Privatmensch in der Lage sofort umzuschalten und das Leben sehr humorvoll zu nehmen, was nicht allen Kabarettisten oder Comedians gegeben ist. Unter dem Motto „Ich stelle mich“ geht es um seine Arbeit, sein Leben, seine Interessen, seine Band. Vielleicht aber auch um seine Liebe zur Insel Ameland, Rückenschwimmen, das Frühstücksmüsli - vielleicht auch mehr. Bei Käse und Getränken erwartet die Gäste ein unterhaltsamer Abend.

Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, Barbaraheim, Unterberg 12-14. Es gilt die 2-G Regel. Ausnahmen nur unter Vorlage eines ärztlichen Attests. Eine kostenfreie Platzreservierung ist erforderlich per Mail an: info@barbaraheim-bottrop.de.

