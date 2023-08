Jurassic-Live-Tour: Dinosaurier kommen nach Kirchhellen

Die lebensnahen Dinos der Jurassic-Live-Tour sind an vier Showterminen in Kirchhellen zu Gast.

Bottrop-Kirchhellen. Die Jurassic-Live-Tour macht Halt in Kirchhellen. An zwei Tagen können Dinosaurier bestaunt werden, die sogar mit dem Publikum interagieren.

Für Dino-Begeisterte gibt es am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, ein besonderes Erlebnis in Kirchhellen. Die Dinosaurier-Show Jurassic-Live-Tour gastiert an den beiden Tagen im Kirchhellener Brauhaus am Ring. Der Festsaal des Brauhaus verwandelt sich für zwei Tage zu einem Showplatz für die ausgestorbenen Tiere.

Besonders wichtig ist Mike Liebe, Veranstalter der Jurassic-Live-Tour, die Tiere für die Kinder und Familien möglichst lebensnah und realistisch darzustellen. So bewegen sich die Dinosaurier bei seinen Live Shows frei durchs Publikum und können mit den Menschen interagieren.

Die Dinosaurier werden von Menschen gesteuert und sind daher besonders lebensnah

Damit dies möglich ist und die Dinos in ihren Bewegungen frei sind, stecken bei der Jurassic-Live-Tour Menschen in den Kostümen. „Die Dinosaurier werden von einem einzigen Akteur im Inneren gesteuert“, erklärt Mikel Liebe die Funktionsweise seiner Dinosaurier. Hiermit unterscheide sich die Jurassic-Live-Tour von den meisten anderen Dino-Shows. Denn sonst seien die Dinosaurierfiguren meist Animatronik-Figuren, die in der Bewegung begrenzt seien, so der Veranstalter.

„Besonders stolz sind wir auf unseren freilaufenden T-Rex mit sieben Metern Länge“, heißt es. Neben diesem besonders großen Dinosaurier sind an den insgesamt vier Shows in Kirchhellen noch verschiedene weitere kleine und große Dinos zu bestaunen. Abseits vom Unterhaltungswert der Show, verspricht die Jurassic Live Tour vor allem die Lebensweisen der Dinosaurier zu zeigen und die Welt der Dinos kindgerecht zu erklären.

Die Shows im Kirchhellener Brauhaus am Ring finden statt am Samstag, 12. August, um 14 und 17 Uhr, sowie am Sonntag, 13. August, um 11 und 15 Uhr. Die vier Shows dauern jeweils rund 90 Minuten und sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Karten gibt es an der Ticketkasse vor Ort, diese kosten 15 Euro für Erwachsene und zwölf Euro für Kinder.

