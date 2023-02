Junges Mädchen aus Bottrop steht nach Unfall unter Schock

Bottrop. Auf der Bundesstraße B 224 kam es zu einem Unfall. Im stockenden Verkehr übersah ein Bottroper Autofahrer Bremsmanöver vor ihm. Dann geschah das.

Nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 224 klagte die Enkelin eines Autofahrers aus Bottrop über Schmerzen im Bauchraum. Das neunjährige Mädchen stand nach Einschätzung der Polizisten augenscheinlich auch unter Schock.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Damit mögliche Verletzungen abgeklärt und das Mädchen untersucht werden konnte, brachten Sanitäter das leicht verletzte Kind und ihre Mutter (35), die ebenfalls in dem Unfallauto mitgefahren war, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu dem Verkehrsunfall auf der B 224 war es am Samstag gegen 13.30 Uhr kurz vor der Auffahrt zur Autobahn A2 in Richtung Oberhausen gekommen, berichtet die Polizei. Etwa 200 Meter vor der Auffahrt stockte demnach auf der Essener Straße in Gladbeck der Verkehr in Fahrtrichtung Essen. Daher musste ein Fahrzeug aus Kleve halten, das vor dem Wagen des Bottropers fuhr. Der 60-jährige Autofahrer aus Bottrop erkannte dies allerdings zu spät und fuhr auf, schildern die Polizisten den Unfallhergang.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Beide Fahrzeuge waren nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt, dass es in beiden Fällen zu wirtschaftlichen Totalschäden gekommen ist und geht von einer fünfstelliger Schadenshöhe aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop