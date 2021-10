Junger Radler (11) stürzt in Bottrop unter fahrenden Bus

In Bottrop ist am Mittwoch ein junger Radfahrer unter einen Bus geraten. (Symbolbild)

Bottrop. Auf der Osterfelder Straße in Bottrop ist am Mittwochnachmittag ein Junge (11) schwer verletzt worden. Er geriet unter einen fahrenden Bus.

Bei einem Unfall auf der Osterfelder Straße in Bottrop ist ein elfjähriger Junge am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei verlor der Radfahrer, der in östliche Richtung fuhr, kurz vor der Haltestelle „Pferdemarkt“ das Gleichgewicht, als gerade ein Linienbus an ihm vorbeifuhr. Der Unfall passierte gegen 14.10 Uhr.

Das Kind stürzte gegen den Bus, der von einem 42 Jahre alten Fahrer aus Bottrop gelenkt wurde, und geriet dann unter das fahrende Fahrzeug. Der Bus überrollte seine Beine mit den hinteren Zwillingsreifen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wieso er auf seinem Rad ins Straucheln geriet, ist bisher unklar.

