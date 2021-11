Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine junge Radfahrerin (6) in Kirchhellen leicht verletzt worden (Symbolbild).

Verkehrsunfall Junge Fahrradfahrerin (6) bei Unfall in Kirchhellen verletzt

Kirchhellen. Ein Autofahrer aus Wesel ist beim Verlassen eines Parkplatzes am Kirchhellener Ring mit einem Mädchen zusammengestoßen, das auf dem Radweg fuhr.

Ein sechsjähriges Mädchen, das mit dem Rad unterwegs war, ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Kirchhellen leicht verletzt worden.

So kam es laut Polizei dazu: Ein Autofahrer (22) aus Wesel verließ gegen 16.30 Uhr einen Parkplatz, um in den fließenden Verkehr des Kirchhellener Rings einzufahren. Dabei passierte er auch den Geh- und Radweg. Dort stieß er mit dem Mädchen zusammen, das den linken Radweg in Richtung Gartenstraße nutzte.

Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort. Ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte nicht. Das Mädchen wurde den Eltern übergeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

