Junge Bottroperin (18) angefahren – wer hat was gesehen?

Bottrop. Eine 18-Jährige ist am Montag am Berliner Platz in Bottrop angefahren worden. Der Autofahrer flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben?

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagvormittag am Berliner Platz in Bottrop einen Unfall mitbekommen haben – und Angaben dazu machen können.

Der Polizei wurde gemeldet, dass gegen 10.25 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto angefahren wurde – der Fahrer war anschließend geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 18-jährige Bottroperin die Straße im Bereich der Postbankfiliale überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Bottroperin (18) mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Autofahrer aus Bottrop konnte wenig später ermittelt werden. Für die Klärung des Unfallhergangs werden noch Zeugen gesucht.

Wenn Sie den Unfall mitbekommen haben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111.

