Die verletzte Bottroperin wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Verkehrsunfall Junge Bottroperin (15) bei Unfall an Ampel leicht verletzt

Bottrop Ein Autofahrer aus Duisburg hat die Bottroperin mit seinem Wagen erfasst, als sie an einer Ampel bei Grünlicht die Straße überqueren wollte.

Eine Jugendliche ist am Dienstag bei einem Unfall in Bottrop leicht verletzt worden.

Die 15-jährige aus Bottrop wollte laut Polizei die Devensstraße zu Fuß an einer Ampel bei Grünlicht überqueren. Gleichzeitig war ein 40-jähriger Autofahrer aus Duisburg auf der Prosperstraße in Richtung Knappenstraße unterwegs. Von hier aus wollte er nach links in die Devensstraße einbiegen. Dabei stieß er mit der Jugendlichen zusammen.

Ein Rettungswagen fuhr die verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus.

