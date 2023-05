Junge Bottroper wollen gehört werden: Botschaften auf Bussen

Bottrop. Ab Juni gehen in Bottrop zwei Linienbusse auf Fahrt, die von Jugendlichen gestaltet wurden. Diese Themen brennen ihnen unter den Nägeln.

Ab Juni schickt das Stadtteilbüro Batenbrock zwei Linienbusse auf die Fahrt, die von Jugendlichen gestaltet wurden. Die Aktion startet am Donnerstag, 1. Juni, um 17 Uhr auf dem Berliner Platz.

Zum Hintergrund erklärt das Team des Stadtteilbüros: „Wir haben viele Gedanken und Ideen im Kopf, aber wer interessiert sich schon dafür?!“ Das seien Äußerungen, die Jugendliche immer wieder machen.

Corona-Zeit hat Jugendliche tief verunsichert

„Viele junge Menschen auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft haben sich zurückgezogen. Drei Jahre mussten sie sich hinter Coronamasken verstecken, anstatt ihrer Entwicklung entsprechend sich auszuprobieren und ihre Gefühle zu zeigen. Das hat sie sehr tief verunsichert. Während der Lockdowns, sich selbst nicht als lebendige Person im Klassenraum, sondern als Kachel auf dem Bildschirm wahrzunehmen, verstärkte diesen Effekt. Die Sehnsucht ist trotzdem oder gerade deshalb groß“, ist die Beobachtung des Stadtteilbüro-Teams.

We have the right to be heard! – „Diesem Recht, als Teil der Gesellschaft gesehen und gehört zu werden, geben wir im Stadtteilbüro Batenbrock in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Es ist ein Jahr, in dem Jugendliche nicht nur ihre Ideen und Wünsche äußern, sondern dabei unterstütz werden, diese auch umzusetzen. Ihre Themen sollen gesehen werden! Ihre Gedanken, Sorgen und Hoffnungen sind unsere Zukunft!“

Finanzielle Unterstützung durch Bundesförderprogramm

Dazu gebe es das Bundesförderprogramm: Das Zukunftspaket, das das Stadtteilbüro Batenbrock in diesem Jahr finanziell unterstützt. Gestartet wurde mit Graffiti- und Foto-Workshops in den Osterferien. Die Gedanken, die diesen Werken zugrunde liegen, seien auf dem Heck der Busse als Mindmap zu sehen.

Im Stadtteilbüro Batenbrock entstand die Idee fürs Bus-Projekt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

„Respekt ist die große Klammer um alle Themen, die unter den Nägeln brennen. Und: Es ist egal, wie jemand aussieht. Hautfarbe, Kleidung, große oder kleine Nase, Herkunft, Sprache, ja auch die Schulnoten, der Abschluss oder Beruf sind nicht wichtig. Erstmal kennenlernen, Vorurteile abbauen, sich selbst und andere akzeptieren, das gibt die Freiheit und das Vertrauen, nach dem sicher nicht nur Jugendliche sich sehnen“, erklärt das Batenbrocker Team.

Ein halbes Jahr fahren nun diese Botschaften unter dem Motto „Zeigen, was wichtig ist“ durch Bottrop und Umgebung. „Ich wünsche mir und den Jugendlichen, dass jede und jeder, der diese Busse sieht, sich bewusst macht, wie viele wunderbare junge Menschen hier leben, was sie drauf haben und wie wertvoll ihre Botschaften für uns alle sind“, sagt Barbara Josfeld aus dem Stadtteilbüro.

