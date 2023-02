Junge Bottroper finden im Kulturrucksack Gratis-Workshops

Bottrop. Der Kulturrucksack 2023 bietet Jugendlichen verschiedene Kurse. Sie erhalten so einen Zugang zu Kunst und Kultur in der eigenen Stadt.

Kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur: Das Kulturzentrum hat im „Kulturrucksack“ der Stadt kostenfreie Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren verschnürt. Damit die Kurse wie in den letzten zehn Jahren auch, kostenlos angeboten werden können, erhält die Stadt finanzielle Mittel vom Land NRW und der Sparkasse.

Das Angebot des Kulturrucksacks ist bunt und vielfältig. 48 Workshops sind in diesem Jahr zusammen gekommen und lassen die jungen Menschen in die kulturellen Möglichkeiten ihrer Stadt eintauchen. Die Kulturwerkstatt bietet gleich 19 künstlerische Workshops an, bei denen die Jugendlichen verschiedene Kunstrichtungen ausprobieren können. Neben Gestaltungsworkshops werden auch Schauspiel- oder Musicalworkshops angeboten. Auch die Musikschule Bottrop nimmt am Kulturrucksack teil und lädt Jugendliche in ihren Bandworkshops dazu ein, sich musikalisch auszuprobieren.

Besonders Escape Rooms und Graffiti-Kurse sind beliebt

Außerdem bieten auch die Netzwerker des Jugendamtes, die lebendige Bibliothek, das Referat Migration und das Museum Quadrat Workshops an. Von Kursen wie Schreibwerkstatt bis hin zu Besuchen von Escape Rooms ist im Kulturrucksack für jeden Geschmack etwas dabei. Neben den städtischen Anbietern beteiligt sich auch das Welheimer Kinder- und Jugendhaus „Manus“ mit einem „Movie Maker“-Kurs am Programm des Kulturrucksacks. Bei den Jugendlichen besonders beliebt sind Workshops wie Street Art, bei denen sie beispielsweise das Graffiti-Sprayen ausprobieren dürfen.

Die Kultur zu den Jugendlichen bringen

Ausprobieren und dadurch Kultur erfahren: Das steht als Gedanke hinter dem Kulturrucksack. So legen die Verantwortlichen großen Wert darauf, dass die Workshops sich vom alltäglichen Programm der Anbieter unterscheiden und neue Dinge ausprobiert werden. Dass der Kulturrucksack alle Jugendliche der Stadt erreichen soll, zeigt sich auch daran, wie man die Jugendlichen anspricht. Denn die Workshops finden über die gesamte Stadt verteilt statt und bringen die Kultur direkt zu den Jugendlichen in die Stadtteile. Außerdem finden alle zehn bis 14 jährigen einen Flyer mit dem Programm des Kulturrucksacks im Briefkasten, so dass sie nicht über die Schulen, sondern direkt angesprochen werden.

Die Anmeldungen für die Workshops finden statt am Samstag, 18. März, von 9 bis 12 Uhr. Wer Interesse an den Workshops hat, der sollte sich am besten direkt am Samstag telefonisch bei den einzelnen Anbietern anmelden, da die Plätze begrenzt und schnell belegt sind. Die jeweiligen Telefonnummern stehen online oder im Flyer, der an vielen Orten in Bottrop ausliegt.

