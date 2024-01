Junge Ausreißerinnen aus Bottrop am Bahnhof Münster entdeckt

An einem Bahnhof fielen Beamten der Bundespolizei in der Nacht zwei junge Mädchen auf. Sie entpuppten sich als Ausreißerinnen aus einer Bottroper Wohngruppe (Symbolbild).

Münster/Bottrop Zwei Mädchen sind der Bundespolizei nachts am Hbf Münster aufgefallen. Die Elfjährigen wurden schon durch ihre Bottroper Wohngruppe vermisst.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei elfjährige Mädchen aus Bottrop in Münster in Gewahrsam genommen.

Mädchen aus Bottrop fielen aufgrund ihres kindlichen Aussehens auf

Um 3.10 Uhr fielen den Beamten die beiden Mädchen aufgrund ihres kindlichen Aussehens im Hauptbahnhof Münster auf. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass die beiden Ausreißerinnen bereits durch ihre Wohngruppe in Bottrop als vermisst gemeldet wurden.

Die Bundespolizisten nahmen die beiden Kinder in Gewahrsam, informierten die Wohngruppe in Bottrop und übergaben sie zur Übernachtung an eine Kinder-/Jugendeinrichtung in Münster.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop