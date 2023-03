Jugendparlament in Bottrop: 7200 Jugendliche dürfen wählen

Bottrop. Die Kandidaturphase für das zweite Bottroper Jugendparlament läuft. 7200 Jugendliche haben das Recht zur Stimmabgabe. Alle Infos zur Wahl.

Bottrop wählt sein neues und das zweite Jugendparlament (You.Pa). Bis zum 13. April können sich noch Kandidatinnen und Kandidaten bewerben. 29 von ihnen werden gewählt. „Bei der ersten Wahl vor drei Jahren hatten wir 59 Bewerbungen“, sagt Mathias Lazinski, Mitarbeiter beim Jugendamt und Ansprechpartner für das You.Pa. Mehr als 30 Bewerbungen sind schon jetzt eingegangen.

Noch in dieser Woche absolviert er zwei Termine. Dann hat er alle weiterführenden Schulen der Stadt (inklusive der Förderschule am Tetraeder und dem Berufskolleg) besucht. In Vorträgen hat er die Werbetrommel gerührt und über das You.Pa informiert. „Jugendliche sollen mehr mitbestimmen. Und es geht auch darum, Bottrop attraktiver für Jugendliche zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an ihrer Stadt mitgestalten zu können und zu dürfen.“ Seine Adressaten waren Jugendliche ab Jahrgangsstufe sieben.

7200 Bottroper Schülerinnen und Schüler sind wahlberechtigt

Die Zahl derer, die für das You.Pa wahlberechtigt sind, kann sich sehen lassen. „Wir rufen circa 7200 Schülerinnen und Schüler zur Wahl auf“, sagt Lazinski. Kandidieren kann, wer zwischen dem 26. Mai 2003 und dem 25. Mai 2010 geboren ist, in Bottrop wohnt und am 25. Mai 2023 seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnung dort gemeldet ist. Außerdem muss man mindestens fünf Wahlberechtigte finden, die die Kandidatur unterstützen. Wer minderjährig ist, benötigt zusätzlich die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Kandidaten, die zurzeit dem You.Pa angehören, und die Voraussetzungen erfüllen, dürfen sich wieder zur Wahl stellen.

Im Gegensatz zur Premiere vor drei Jahren wird es laut Lazinski dieses Mal keine Brief- sondern eine Online-Wahl geben. Er beschreibt diese Form der Abstimmung als „jugendgerechter“ und „zeitgemäßer“. Die Jugendlichen erhalten hierzu demnächst ein persönliches Anschreiben. Darin enthalten ist ein QR-Code, der ein Einmal-Passwort generiert. Auf einer Online-Plattform kann dann anonym abgestimmt werden. Vom 1. bis zum 25. Mai, 18 Uhr, haben die Jugendlichen Zeit, ihre Stimme abzugeben. Die konstituierende Sitzung des neugewählten Jugendparlaments findet am 14. Juni statt.

Mehr Infos zum Jugendparlament unter www.instagram.com/jugendparlament_bottrop.

