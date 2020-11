Jugendlicher stürzt in Bottrop mit Rad auf geparktes Auto

Bottrop. Zeugen beobachten in Bottrop einen Jugendlichen, der bei einem Sturz mit seinem Rad einen geparkten Smart beschädigt. Der Radler wird gesucht.

Ein bislang Unbekannter hat am Montag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr an der Paßstraße in Bottrop einen geparkten, schwarzen Smart beschädigt. Laut Polizei haben Zeugen einen Jugendlichen beobachtet, der mit seinem blauen Fahrrad stürzte und dabei das Auto beschädigte . Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Weitere Angaben zu dem Fahrradfahrer liegen nicht vor. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 0800 2361 111 entgegen.

