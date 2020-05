Jugendlicher (16) aus Bottrop wird bei Raub schwer verletzt

Bottrop. Zwei Unbekannte haben zwei Jugendliche in Bottrop-Boy überfallen. Die Täter hatten ein Messer und einen Schlagring dabei. Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Raub in der Boy ist ein Jugendlicher am späten Donnerstagabend schwer verletzt worden. Er trug Stichverletzungen davon.

Das ist laut Polizei passiert: Zwei Jugendliche aus Bottrop, 16 und 14 Jahre alt, wurden am Donnerstag um 23.45 Uhr auf der Horster Straße von zwei Unbekannten in Höhe der Lütkestraße vor dem Lebensmittelmarkt aufgefordert, ihre Wertsachen herauszugeben. Die Unbekannten hielten dabei ein Messer und einen Schlagring in der Hand. Die Jugendlichen wehrten sich, es kam zu einer Schlägerei. Die beiden Unbekannten nahmen das Handy des 16-Jährigen an sich und flüchteten damit in Richtung Johannesstraße.

Stichverletzungen festgestellt

Der 16-Jährige bemerkte, dass er verletzt war. Er kam ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Bei ihm wurden Stichverletzungen festgestellt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte, waren die Verletzungen „glücklicherweise nicht so schlimm wie zunächst befürchtet, sodass er eventuell schon heute aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.“

Trotz Fahndung konnten die Tatverdächtigen entkommen. Sie werden so beschrieben: Der erste ist zwischen 15 und 17 Jahre alt, hat dunkle Haare, ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke und soll das Messer in der Hand gehabt haben.

Der zweite Verdächtige ist ebenfalls 15 bis 17 Jahre alt, hat schwarze Haare, ist etwa 1,80 Meter groß und schmal. Auch er trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke und soll den Schlagring in der Hand gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.