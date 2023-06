Jugendliche in Bottrop mit Messer verletzt: Zeugen gesucht

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen: Ein Jugendlicher hat am Sonntagabend eine 15-Jährige am ZOB in Bottrop mit einem Messer leicht verletzt.

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll am Sonntagabend gegen 21 Uhr am Berliner Platz in Bottrop mit einem kleinen Messer rumgespielt haben. Dabei schätzte er die Distanz zu einer 15-Jährigen aus Bottrop falsch ein und verletzte sie leicht. Die Jugendliche in einem Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Jugendliche wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 14 Jahre alt

ca. 1,65 Meter groß

dunkles Basecap, rotes T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

